Eski eşinin arkadaşını arayan saldırgan siteyi savaş alanına çevirdi: 2 yaralı

Olay, Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 700 kişinin yaşadığı bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Hasan Anlan, eşiyle boşanmasına neden olduğunu öne sürdüğü kadının bu sitede oturduğunu öğrenince harekete geçti. Elinde pompalı tüfekle siteye gelen Anlan, güvenlik ve site görevlileri Deniz Başak ile Deniz Özdemir'i durdurarak kadının hangi dairede oturduğunu sordu.

ADRESİ ALAMAYINCA ATEŞ AÇTI

Site görevlileri, kişisel verileri koruma ve güvenlik gerekçesiyle kadının adresini ve numarasını vermeyi reddetti. Bu duruma öfkelenen Hasan Anlan, elindeki pompalı tüfekle görevlilere ateş açtı. Saldırıda Deniz Başak ve Deniz Özdemir ayaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Öfkesi dinmeyen saldırgan, daha sonra sitenin bahçesine yönelerek binaların arasında dolaşıp havaya rastgele ateş etmeyi sürdürdü.

19 yaşındaki Rümeysa, nişanlısının evine yapılan silahlı saldırıda öldü

DEHŞET ANLARI KAMERADA: TUTUKLANDI

Silah seslerini duyan ve pencereden saldırganı gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı görevliler ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Hasan Anlan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde saldırganın site meydanında bağırarak havaya ateş ettiği ve elinde tüfekle binaların arasında dolaştığı görüldü.

"SANİYELER İÇİNDE ATEŞ ETTİ"

Hastaneki tedavisinin ardından taburcu edilen site görevlisi Deniz Özdemir, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Saldırganın bir gün önce de siteye gelip alkol aldığını belirten Özdemir, "Dışarıya çıktığımızda aracın arkasına geçmemizle ateş etmesi bir oldu. Saniyelik bir şeydi, hemen geri çekildik. Sonra binaların arasından parka gelip bağırmaya ve sağa sola rastgele ateş etmeye başladı" dedi.

"ADRESİ VERSEK MASUM İNSANLAR ÖLEBİLİRDİ"

Bölgedeki güvenlik sorunlarına dikkat çeken Deniz Özdemir, kendisinin bir, arkadaşının ise iki saçma ile yaralandığını belirterek olası bir faciayı önlediklerini vurguladı. Özdemir, şunları söyledi:

"Bizden, eşiyle boşanmasına sebep olan hanımefendinin numarasını ve adresini istedi. Biz de 'Veremeyiz, böyle bir yetkimiz yok' diyerek direttik. Eğer adresi verseydik, belki de gidip o suçsuz insanlara ateş edecekti. Masum insanlar ölebilirdi. Biz vurulduk ama belki de bir ölümü engellemiş olduk. Jandarma da tam zamanında yetişti."