Eski Cumhuriyet Savcısı Cihaner: "Kovuşturma yapılamaz! Yargıtay'ın bu yönde yüzlerce kararı var"

Yayınlanma:
Eski Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, CHP İstanbul il Kongresi ve 38. Kurultay davaları üzerine açıklamalarda bulundu. Cihaner, "Bu durumda 'Kovuşturma yapılamaz' (Kovuşturma yapılamadığı için de maddi gerçek iddialara göre belirlenemez.) Yargıtay'ın da bu yönde yüzlerce kararı var" dedi.

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin açılan davada mahkeme Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak yerine Gürsel Tekin'i çağrı heyeti ile birlikte kayyum olarak atadı.

İLÇE KONGRELERİ DURDURULDU

Tartışmalar devam ederken, İlçe Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını gerekçe göstererek CHP'nin Ataşehir ilçesindeki kongresinin yapılamayacağına hükmetti.

Ataşehir'in ardından; Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy ve Başakşehir İlçe Seçim Kurulları da CHP'nin ilçe kongresinin tedbir kararı gereği yapılamayacağını söyledi.

İlçelerde parti kongrelerinin durdurulmasının ardından CHP, İlçe Seçim Kurulları'nın kararlarına itiraz için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

ESKİ CUMHURİYET SAVCISINDAN AÇIKLAMA

Türkiye, son birkaç gündür CHP'ye atanan kayyum haberleriyle çalkalanırken Eski Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"6 AY İÇİNDE AÇILMADIYSA KOVUŞTURMA YAPILAMAZ"

Cihaner açıklamasında, CHP İstanbul il Kongresi ve 38. Kurultay davalarına ilişkin, seçim tamamlandıktan 6 ay içinde dava açılmadıysa kovuşturma yapılamayacağını söyledi.

Cihaner'in açıklaması şu şekilde:

"CHP İstanbul il Kongresi ve 38. Kurultay davaları üzerine: 298 Sayılı Kanunun 180/1. Maddesine göre 'Seçim suçlarından doğan kamu davası, seçimin bittiği tarihten itibaren altı ay içinde açılmadığı takdirde kovuşturma yapılamaz” demektedir.' Gerek İstanbul Kongresi, gerekse Kurultay’a ilişkin kamu davaları seçimden nerede ise 2 yıl sonra açılmıştır.

Bu durumda 'Kovuşturma yapılamaz' (Kovuşturma yapılamadığı içinde maddi gerçek iddialara göre belirlenemez.) Yargıtayın da bu yönde yüzlerce kararı var. Bu hüküm ortada duruyorken iddianamelerin kabulü hele hele bu iddialar dayanak alınarak tedbir verilmesi gerçekten inanılmaz. (Hala şaşırabiliyoruz!). İlgililerin elinde eski kanun metni mi var ya da 180. Madde gerilerde olduğu için sıkılıp okumadılar mı bilemiyorum!"

ilhan-cihaner.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

