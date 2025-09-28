Eşini öldüren erkek intihar etti

Eşini öldüren erkek intihar etti
Gaziantep’in Karşıyaka Mahallesi’nde yaşanan olayda, boşanma aşamasındaki Sait Kurt (30), sokakta karşılaştığı eşi İpek Kurt’u (24) pompalı tüfekle vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi. 3 çocuk annesi genç kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Gaziantep'te Sait Kurt (30), boşanma aşamasındaki eşi İpek Kurt'u (24) pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

İddiaya göre Sait Kurt, ağabeyinin evinde kalan eşi İpek Kurt ile öğle saatlerinde sokakta karşılaştı. Çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Kurt, yanında getirdiği pompalı tüfekle eşine ateş açtı. Vücuduna saçmalar isabet eden genç kadın yere yığılırken, Sait Kurt da tüfeği çenesine dayayarak intihar etti.

AĞIR YARALI KADIN KALDIRILDIĞI HASTANEDE KURTARILAMADI

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Sait Kurt’un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İpek Kurt ise acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

