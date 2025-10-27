Eşini katledip sosyal medyada itiraf etti!

Eşini katledip sosyal medyada itiraf etti!
Yayınlanma:
Bolu'da eşi Hilal Baltaş'ı tüfekle katleden Engin Baltaş isimli erkek, cinayeti sosyal medya hesabından itiraf etti. Katil erkek olayın ardından jandarmaya teslim oldu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde üç çocuk annesi Hilal Baltaş, eşi Engin Baltaş tarafından tüfekle vurularak katledildi. Katil erkek cinayeti sosyal medya hesabından itiraf ederek jandarma ekiplerine teslim oldu.

3 ÇOCUK ANNESİ KADINI KATLETTİ

Kadın cinayetlerinin sonu gelmiyor. Sabah saatlerinde Taşkesti beldesine bağlı Karamurat köyünde Engin Baltaş, tartıştığı eşi Hilal Baltaş'ı av tüfeğiyle vurdu.

esini-oldurdu-sosyal-medyadan-paylasim-985071-292410.jpg
Katil Engin Baltaş - Hilal Baltaş

Eşini tüfekle vurduktan sonra sosyal medya hesabında paylaşım yapan Engin Baltaş, jandarma ekiplerine giderek teslim oldu. 35 yaşındaki adamın ihbarı doğrultusunda harekete geçen ekipler üç çocuk annesi kadını evde ölü buldu.

Hilal Baltaş’ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ailenin, 6 aylık bir erkek ile 3 ve 11 yaşındaki 2 kız çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bolu İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.

kll.jpg

Kadın sürücüye saldıran trafik magandası yakalandıKadın sürücüye saldıran trafik magandası yakalandı

CİNAYETİ SOSYAL MEDYADA İTİRAF ETTİ

Bu arada Engin Baltaş'ın eşini öldürdükten sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Paylaşımda, “Arkadaşlar ben bugün cinayet işledim. Sebebi eşimin abisi İ. ve hanımı A., eşime telefonda, ‘Aldat hak ediyor Engin’ dedi. Ben kendimi kaybedip cinayet işledim” ifadeleri yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
Türkiye
Ellerinde pala yüzlerinde maske... Hacettepe'de öğrencilere saldırdılar!
Ellerinde pala yüzlerinde maske... Hacettepe'de öğrencilere saldırdılar!
Minguzzi ailesini tehdit soruşturmasında yeni gelişme! 10 yılı aşkın hapsi istendi
Minguzzi ailesini tehdit soruşturmasında yeni gelişme! 10 yılı aşkın hapsi istendi