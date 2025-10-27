Eşini katledip sosyal medyada itiraf etti!

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde üç çocuk annesi Hilal Baltaş, eşi Engin Baltaş tarafından tüfekle vurularak katledildi. Katil erkek cinayeti sosyal medya hesabından itiraf ederek jandarma ekiplerine teslim oldu.

3 ÇOCUK ANNESİ KADINI KATLETTİ

Kadın cinayetlerinin sonu gelmiyor. Sabah saatlerinde Taşkesti beldesine bağlı Karamurat köyünde Engin Baltaş, tartıştığı eşi Hilal Baltaş'ı av tüfeğiyle vurdu.

Katil Engin Baltaş - Hilal Baltaş

Eşini tüfekle vurduktan sonra sosyal medya hesabında paylaşım yapan Engin Baltaş, jandarma ekiplerine giderek teslim oldu. 35 yaşındaki adamın ihbarı doğrultusunda harekete geçen ekipler üç çocuk annesi kadını evde ölü buldu.

Hilal Baltaş’ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ailenin, 6 aylık bir erkek ile 3 ve 11 yaşındaki 2 kız çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bolu İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.

CİNAYETİ SOSYAL MEDYADA İTİRAF ETTİ

Bu arada Engin Baltaş'ın eşini öldürdükten sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Paylaşımda, “Arkadaşlar ben bugün cinayet işledim. Sebebi eşimin abisi İ. ve hanımı A., eşime telefonda, ‘Aldat hak ediyor Engin’ dedi. Ben kendimi kaybedip cinayet işledim” ifadeleri yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.