Kadın sürücüye saldıran trafik magandası yakalandı

Yayınlanma:
İstanbul’da bir kadın sürücüye saldıran K.İ.K. yakalandı. Bakan Yerlikaya: “Yeni kanun çıkarsa 60 gün trafiğe çıkamayacak. Şehir eşkıyalığına müsamaha yok. Gereği yapıldı.” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Bakırköy’de bir kadın sürücünün önünü kesip saldıran K.İ.K. adlı şahsın yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Bakırköy’de aracıyla bir kadın sürücünün önünü keserek, kadın sürücüye saldıran K.İ.K. isimli şahıs yakalandı.”

YENİ KANUN GELİRSE 60 GÜN

Yerlikaya, Meclis’in onayına sunulan Yeni Trafik Kanunu Teklifi yürürlüğe girerse benzer olaylara sert yaptırımlar geleceğini belirtti:

  • “Yeni Trafik Kanunu Teklifi Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girdiğinde, bu sürücü 60 gün boyunca bizlerle aynı yolda araç kullanamayacak.”

Kanun teklifine göre şu cezaların uygulanması öngörüldüğünü Yerlikaya aktardı:

  • “Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan,
  • Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız,
  • Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve
  • Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.”

Trafikteki şiddet olaylarına karşı taviz vermeyeceklerini vurgulayan Yerlikaya, şu uyarılarda bulundu:

“Trafik güvenliğini hiçe sayanlara, trafikte ‘şehir eşkıyası’ gibi davrananlara müsamaha göstermeyeceğiz. Bir kadın sürücüye saldıracak kadar gözü dönen bu şehir eşkıyaları bizden kaçamayacak”

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Yerlikaya, “Bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. ‘Biz Gereğini Yaparız’” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

