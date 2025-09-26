Eşini katleden erkek tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde eşinin başına porselen bardak ile vurarak öldüren Yücel Günegül, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Samsun'un Canik ilçesinde eşinin başına porselen bardak ile vurarak öldüren Yücel Günegül, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Yücel Günegül, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4'üncü kez uzaklaştırma kararı alan eski eşini öldürdü: Hastane odasında pusu kurmuş4'üncü kez uzaklaştırma kararı alan eski eşini öldürdü: Hastane odasında pusu kurmuş

UZAKLAŞTIRMA KARARINI KALDIRMIŞ

Şüpheli hakkında öncesinde uzaklaştırma kararı olduğu, daha sonra eşi Fatma Günegül'ün isteğiyle kararın kaldırıldığı öğrenildi.

ALKOLLÜYKEN YAKALANDI

Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye görevi sırasında Yücel Günegül'ün (48) kullandığı hafif ticari araç durdurulmuştu. Alkollü olduğunun belirlenmesi üzerine haber verilen jandarma trafik ekibine işlemlerinin yapıldığı sırada mukavemet gösteren Yücel Günegül, adli işlemleri için savcılık talimatıyla Asarcık İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Giysilerinde kan lekesi bulunan Yücel G, Canik ilçesinin Hacınaipli Mahallesi'ndeki evinde eşini öldürdüğünü itiraf etti. Konunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine Hacınaipli Mahallesi'ndeki eve sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Evde yapılan kontrolde, Yücel Günegül'ün eşi 4 çocuk annesi Fatma Günegül'ün (41) darbedilip başına sert bir cisimle vurulması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Asarcık İlçe Emniyet Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Günegül, cinayetle ilgili soruşturma kapsamında Canik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.

KIZINI DA BIÇAKLAMIŞ

Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yücel Günegül'ün, önceki yıllarda kızını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle bir süre tutuklu kaldığı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

