Eşini geri götürmek istedi: Kayınbiraderi tarafından öldürüldü

İstanbul’un Şişli ilçesinde yaşanan olayda, aile içi tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Eşiyle kavga eden Sevgi Çakır (35), evi terk ederek ikiz kardeşi Suat S.’nin yanına gitti. Bunun üzerine eşi Ejder Çakır (34), dün saat 20.00 sıralarında İnönü Mahallesi’ndeki eve gelerek eşini geri götürmek istedi. Ancak burada ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Suat S., belindeki silahı çıkararak eniştesi Ejder Çakır’a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Çakır, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çakır, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan Suat S., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesinde, “Ablama kötü davranıyordu, çok alkol alıyordu” diyen zanlının 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri süren Suat S.’nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Hayatını kaybeden Ejder Çakır’ın 6, 10 ve 11 yaşlarında üç erkek çocuğu olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.