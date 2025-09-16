Esenyurt'ta kahreden kaza: Anne ile bebeğini ayırdı

Yayınlanma:
Esenyurt'ta sokakta yürüyen anne ve oğluna servis minibüsü çarptı. Kazada küçük çocuk hayatını kaybederken, anne ağır yaralandı. Kazadan sonra şoka giren sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1004 Sokak’ta meydana geldi. Sokakta ilerleyen N.A. idaresindeki 34 LDM 838 plakalı servis minibüsü, anne S.K.(33) ile 1 yaşındaki oğlu A.K.'ye çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, 1 yaşındaki bebeğin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Esenyurt'ta Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını KaybettiEsenyurt'ta Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Ağır yaralandığı anlaşılan anne S.K. ile kaza sonrasında şoka giren minibüs şoförü N.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen baba ise gözyaşlarına boğuldu.

Bebeğin cenazesi, polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Hacıosmanoğlu’na ihraç çağrısı: Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası büyük tepki
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Şakır şakır yağacak 6 ili uyardı! Meteoroloji 1 bölgeye ise ayrıca not düştü
Türkiye
Borsa operasyonu: 'Recep Tayyip Erdoğan' kitabının yazarı da gözaltında
Borsa operasyonu: 'Recep Tayyip Erdoğan' kitabının yazarı da gözaltında
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı