Esenyurt’ta acı olay... İşten döndü oğlunu baygın halde buldu 12 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Yayınlanma:
Esenyurt'ta ailesi tarafından evinde baygın halde bulunan 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde 12 yaşındaki E.Y., evinde baygın halde bulundu. Akşam saatlerinde işten eve dönen aile üyesi, oğlunun baygın durumda olduğunu fark etti.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDEKİ MÜDAHALELER YETERLİ OLMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından E.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

