Escobar'a taş çıkartan mıknatıslı torbacı yakalandı

Yayınlanma:
Beşiktaş’ta polis uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçta gizli bölme bulundu. Elektrikli düzenekle açılan bölmede 613 gram kokain ele geçirildi. Polis, mıknatısla harekete geçen düzeneğin sistemini anlattı.

İstanbul'da iki gün önce (18 Eylül) Beşiktaş Levazım Mahallesi’nde uygulama yapan motorize yunus ekipleri, şüpheli davranışlar sergileyen sürücü E.B’nin kullandığı aracı durdurdu.

istanbul-besiktasta-suphe-uzerine-durd-922364-274059.jpg

Üst aramasında suç unsuruna rastlanmasa da E.B’nin tedirgin tavırları üzerine araçta inceleme yapıldı.

Kontroller sırasında torpidoda elektrikli bir düzenek fark eden polis, sis farı düğmesine basıp kolçağa mıknatıs değdirerek gizli bölmeyi açtı.

istanbul-besiktasta-suphe-uzerine-durd-922365-274059.jpg

Bölmede 613 gram kokain bulundu. Uyuşturucuya el konulurken, sürücünün üzerindeki cep telefonu ve sim kart da incelenmek üzere emniyete götürüldü.

istanbul-besiktasta-suphe-uzerine-durd-922366-274059.jpg

Gözaltına alınan E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

