Escobar'a taş çıkartan mıknatıslı torbacı yakalandı

İstanbul'da iki gün önce (18 Eylül) Beşiktaş Levazım Mahallesi’nde uygulama yapan motorize yunus ekipleri, şüpheli davranışlar sergileyen sürücü E.B’nin kullandığı aracı durdurdu.

Üst aramasında suç unsuruna rastlanmasa da E.B’nin tedirgin tavırları üzerine araçta inceleme yapıldı.

Kontroller sırasında torpidoda elektrikli bir düzenek fark eden polis, sis farı düğmesine basıp kolçağa mıknatıs değdirerek gizli bölmeyi açtı.

Bölmede 613 gram kokain bulundu. Uyuşturucuya el konulurken, sürücünün üzerindeki cep telefonu ve sim kart da incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.