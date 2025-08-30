Erzurum'da yangın alarmı: Kebapçıda başladı evlere ulaştı

Erzurum Kongre Caddesi’nde bulunan bir cağ kebap restoranında çıkan yangın ev ve bir otelin çatılasına sıçrad.

Gece saatlerinde merkez Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi’ndeki bir cağ kebap restoranında meydana gelen yangın henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı ve kısa sürede büyüdü.

İŞ YERLERİNE SIÇRADI

Alevler bir süre sonra iş yerlerine ve bir eve de sıçradı.

Yandaki iş yerlerinin çatısını da saran alevlere Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Aynı alevler bir otelin çatısını da sıçradı. Ekiplerin yangını kontrol alma çalışmaları devam ediyor.