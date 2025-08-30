Erzurum'da yangın alarmı: Kebapçıda başladı evlere ulaştı

Erzurum'da yangın alarmı: Kebapçıda başladı evlere ulaştı
Yayınlanma:
Erzurum'da restoranda çıkan yangın bir ev ve bir otelin çatısına sıçradı. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Erzurum Kongre Caddesi’nde bulunan bir cağ kebap restoranında çıkan yangın ev ve bir otelin çatılasına sıçrad.

Gece saatlerinde merkez Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi’ndeki bir cağ kebap restoranında meydana gelen yangın henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı ve kısa sürede büyüdü.

erzurumda-restoranda-cikan-yangin-evler-888083-263898.jpg

İŞ YERLERİNE SIÇRADI

Alevler bir süre sonra iş yerlerine ve bir eve de sıçradı.

Yandaki iş yerlerinin çatısını da saran alevlere Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Aynı alevler bir otelin çatısını da sıçradı. Ekiplerin yangını kontrol alma çalışmaları devam ediyor.

erzurumda-restoranda-cikan-yangin-evler-888085-263898.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Türkiye
Ordu'da patpat 25 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı: Bir aile yok oldu
Ordu'da patpat 25 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı: Bir aile yok oldu
Ankara'da feci kaza: Takla atan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı
Ankara'da feci kaza: Takla atan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı