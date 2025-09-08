Erzurum'da toprak evin damı çöktü! 2 çocuk hayatını kaybetti

Erzurum'da toprak evin damı çöktü! 2 çocuk hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Erzurum'un Pasinler ilçesinde toprak evin damı çöktü. Olayda 2 çocuk hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde feci bir olay yaşandı. Toprak evin damının çökmesi sonucu 2 çocuk öldü.

aa-20250907-39052149-39052145-erzurumda-toprak-evin-dami-coktu-2-cocuk-oldu-4-kisi-yaralandi-001.jpg

6 KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Porsuk Mahallesi'ndeki toprak evde meydana gelen olayda, damın çökmesiyle aralarında çocukların da olduğu 6 kişi enkaz altında kaldı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

aa-20250907-39052149-39052140-erzurumda-toprak-evin-dami-coktu-2-cocuk-oldu-4-kisi-yaralandi-001.jpg

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Enkaz altında kalanlardan bazıları kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken bazıları da ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kerimhan Kara (6) ve Sudenaz Kara (11), müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

