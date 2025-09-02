Erzurum Belediyesi Manifest'in kıyafetlerini 'uygun' bulmadı! İlk açıklama geldi

Erzurum Belediyesi Manifest'in kıyafetlerini 'uygun' bulmadı! İlk açıklama geldi
Yayınlanma:
Manifest’in Erzurum konserinin 'kıyafetlerinin uygun olmadığı' gerekçesiyle iptal edildiği iddia edildi. Bu iddiaya grup, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Son dönemin popüler müzik grubu Manifest, Türkiye turnesi kapsamında Erzurum'da sahne almaya hazırlanırken bir engelle karşılaştı.

Birkaç ay önce çıkış yapan ve 13 Haziran'da yayınladıkları Manifestival albümüyle müzik listelerinde üst sıralara yerleşen 6 kadının oluşturduğu Manifest grubu, Türkiye turnesi kapsamında Erzurum'da konser vermeyi planlıyordu. Ancak, grubun Erzurum'da düzenlemeye hazırlandığı konsere AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından izin verilmediği iddia edildi.

manifest.webp

İDDİAYI DOĞRULADILAR

İddialara göre, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Manifest grubunun konserini "kıyafetlerinin uygun olmadığı" gerekçesiyle engelledi.

Bu iddianın ardından grubun resmi sosyal medya hesabından iddiayı doğrulayan bir paylaşım geldi. "Erzurumlu Manifest dinleyicileri, sizleri seviyoruz" mesajı ile grup, konserin iptalini doğrularken Erzurum’daki hayranlarına sevgilerini iletti.

fgfg.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
Türkiye
İmamoğlu seçim mesajını verdi: Resti çekti!
İmamoğlu seçim mesajını verdi: Resti çekti!
KYK yurt başvuruları başladı
KYK yurt başvuruları başladı
İstanbul'a tarihi haber geldi! Vali açıkladı o büyük korku sona erdi
Vali açıkladı o büyük korku sona erdi