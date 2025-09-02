Erzurum Belediyesi Manifest'in kıyafetlerini 'uygun' bulmadı! İlk açıklama geldi

Son dönemin popüler müzik grubu Manifest, Türkiye turnesi kapsamında Erzurum'da sahne almaya hazırlanırken bir engelle karşılaştı.

Birkaç ay önce çıkış yapan ve 13 Haziran'da yayınladıkları Manifestival albümüyle müzik listelerinde üst sıralara yerleşen 6 kadının oluşturduğu Manifest grubu, Türkiye turnesi kapsamında Erzurum'da konser vermeyi planlıyordu. Ancak, grubun Erzurum'da düzenlemeye hazırlandığı konsere AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından izin verilmediği iddia edildi.

İDDİAYI DOĞRULADILAR

İddialara göre, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Manifest grubunun konserini "kıyafetlerinin uygun olmadığı" gerekçesiyle engelledi.

Bu iddianın ardından grubun resmi sosyal medya hesabından iddiayı doğrulayan bir paylaşım geldi. "Erzurumlu Manifest dinleyicileri, sizleri seviyoruz" mesajı ile grup, konserin iptalini doğrularken Erzurum’daki hayranlarına sevgilerini iletti.