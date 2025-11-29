Erhan Afyoncu da 'tesadüfe' dayanamadı: İktidar kanadında Papa'nın ayinlerine tepki büyüyor

Katolik Hristiyanların ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapmasının yankıları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Papa Leo, ziyaret kapsamında bir dizi ayin düzenledi. Ayinlerin arasında en çok Hristiyanların İznik Konsili'nin 1700'üncü yılına denk gelen ayini oldu. Papa, Bursa'nın İznik ilçesinde göl kıyısında kalıntıları yer alan Bazilika'da yapılan ayini yönetti. Ayinde Fener Rum Patriği I. Bartholomeos da yer aldı.

ERHAN AFYONCU DA 'TESADÜFE' DAYANAMADI

İznik Konsili'nin tarihçesini paylaşan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 1095 yılında yapılan ilk ayinde Papa II. Urbanus'un Ortaçağ'ın en etkili konuşmalarından birini yaparak, Avrupa'daki bütün Hristiyanları, Kutsal Toprakları geri almak için Müslümanlar'a karşı savaşa çağırdığını ve haçlı seferlerini başlattığını söyledi.

Haçlılar'ın Ortadoğu'da kurduğu devletlerin ise Türkler'in birkaç asır süren mücadelesi sonucunda yok edildiğini ifade eden Afyoncu, "Papa 14. Leo bir tesadüf eseri olsa gerek Haçlı seferlerini başlatan konuşmanın 930. yıldönümünde 27 Kasım'da ülkemize geldi" dedi.

PAPA'NIN AYİNLERİNE TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Papa Leo'nun ziyaret programı daha gelmeden eleştirilere neden olurken İznik'te yönettiği ayinin ardından gelen tepkilerin dozajı yükseldi.

Cumhur'un ortağı MHP'de ziyaret ve ayin için seçilen tarihi sert bir dille eleştirirken Papa'nın dini ve tarihi ayrıştırmalar ile hareket ettiğini planlı bir şov yaptığını savundu.

MHP'nin önde gelen ismi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yakınlığı ile tanınan Semih Yalçın, X hesabındaki paylaşımında ayinin "maksatlı" olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihî, hem de dîni ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir. 325 yılında yapılmış olan 1700 yıl önceki Konsil Toplantısı yeniden canlandırılarak gösterişli bir ayin düzenlenmiştir. Hristiyan âleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır."