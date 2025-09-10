Erdoğan'ın 'süreçten' umduğu asıl noktayı AKP'li siyasiler açıkladı

2024 yılının Ekim ayında MHP grup toplantısı devam ederken Bahçeli tarafından yapılan çıkış gündemi tamamen değiştirdi. Terör örgütü PKK Lideri Öcalan'a 'Gelsin Meclis'te konuşsun', 'Örgütün bittiğini haykırsın' çıkışlarının ardından hükümet ile DEM Parti arasında yıllar sonra yeniden 'çözüm süreci' başladı.

AKP-MHP sürecin adını 'Terörsüz Türkiye' olarak ifade etti. Süreç kapsamında DEM Parti tarafından birçok defa İmralı'ya gidildi. Öcalan birkaç görüşme sonrasında Bahçeli'nin isteğini yerine getirdi ve örgütüne silahlarını bırakma ve fesih kararı alması yönünde çağrı yaptı.

Öcalan'ın bu çağrısının ardından PKK silahlarını bırakma kararı aldığını ve örgütün de feshedildiğini resmen açıkladı. Silahlar 11 Temmuz tarihinde sembolik olarak yakıldı. Güvenlik kaynaklarına göre PKK'nın silahlarını imha-teslim süreci devam ediyor. Siyaset sahnesindeki son durum ise Meclis'te komisyon kurulması olmuştu. Komisyon çeşitli STK'ları dinleyerek çalışmalarına devam ediyor.

MHP ve AKP tarafından bir anda başlatılan sürece neyin sebep olduğuna dair birçok iddia yazılıp çizildi. Ankara'dan aldığı kulis bilgileri ile bilinen gazeteci Nuray Babacan, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Babacan süreci değerlendiren AKP'li siyasilerin yorumlarını aktardı. AKP'li siyasilere göre Erdoğan her ne kadar bu sürece inansa da asıl olarak sürecin kendisine seçim kazandıracağını düşünüyor.

Babacan'ın AKP'li siyasilerden aktardığı dikkat çeken kısım şu şekilde: