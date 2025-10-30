Erdoğan'ın son planı mı? CHP'yi hapis ile oyalayıp seçim hazırlıklarına başlamış

Son yerel seçimlerden öncesinde kadar karşısına DEM Parti'yi alarak MHP ile beraber yüklenen AKP, 2024 yerel seçimlerinin ardından bu defa hedefini CHP olarak güncelledi. Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na varıncaya kadar birçok siyasiyi ve belediye başkanı farklı soruşturmalar kapsamında haklarındaki soruşturmalar neticesinde tutuklanarak hapse gönderildi.

Son iddialara göre CHP'nin adayı İmamoğlu'nun da tutuklu olduğu İBB soruşturmasında savcılık kaynakları iddianamenin Kasım ayının ilk haftasında bitecek. İddianamenin bitmesinin ardından yargılamaların da başlaması bekleniyor.

Son dakika | İBB iddianamesi için gün verildi

ERDOĞAN'IN SON PLANI MI?

Murat Yetkin'in aktardıklarına göre iktidar, CHP ve DEM Parti'yi siyasetleri açısından önemli olan kişileri hapisten çıkarma gündemine sıkıştırdı. Yetkin'in aktardıklarına göre CHP'nin öncelikli gündemi cumhurbaşkanı adayları olan İmamoğlu'nu en azından tutuksuz bir şekilde yargılatmak.

Özel'in doğal olarak buna odaklandığı, ülkenin gündemini ihmal etmemesine rağmen İmamoğlu'nun ağırlığı nedeni ile CHP'nin gerçek gündeme odaklanıp 2024'teki gibi birinci parti konumunda tutmak noktasına şartların zorlaştığı ifade edildi.

Bununla beraber DEM'in de Öcalan'ı çıkarmak, en kötü ihtimal ile İmralı'yı liderlik bürosu gibi kullanmasını sağlamak; Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tahliyesine yöneltildiği Yetkin tarafından söylendi.

"EĞER CEZAEVİ KONUŞMALARI DİNLENİYORSA..."

Yetkin, Özel-İmamoğlu konuşmalarının dinlenmesi ihtimali senaryosunda Özel'in daha konuşmalarını parti yönetimi ile paylaşmadan Erdoğan tarafından oyun kurulması imkanının da sahip olunduğunu belirtti.

"Madem başladık, Erdoğan’ın Özel’i kendi üzerinden CHP’yi İmamoğlu’nun hapisten yönetmesine izin verdiği eleştirisi üzerine de bir cümle daha kuralım:

Eğer cezaevi ziyaretlerindeki konuşmalar dinleniyorsa, Erdoğan CHP’nin bir sonraki adımını, haftalık Özel-İmamoğlu görüşmeleri üzerinden, daha Özel CHP yönetimiyle paylaşmadan önce öğrenme ve ona göre oyun kurma imkânına sahip."

MUHALEFETİ HAPİSLE MEŞGUL EDİP SEÇİM PLANLARI...

Yetkin, yazısının son kısmında CHP ve DEM'in hapisten insan çıkarma gündemine sıkıştırılmışken Erdoğan ile Bahçeli'nin hem iyi-kötü polis oynadıklarını hem de devlet ve AKP içerisinde düzenlemelerin yapıldığını ifade etti.

Yetkin'in yazısının son ve ilgileri üzerine toplayan kısmı şu şekilde: