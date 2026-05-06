Erdoğan'ın görünce çileden çıkmayacağı anket yaptılar

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, partisinin hem Türkiye genelinde hem de İstanbul’da düzenli olarak anket yaptırdığını belirtti.

Habertürk TV’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdemir, son anket sonuçlarına göre AKP’nin yükseliş trendini sürdürdüğünü ifade etti.

ANKET SONUÇLARINI PAYLAŞTI

Özdemir’in paylaştığı verilere göre Türkiye genelinde partilerin oy oranları şu şekilde oldu:

AKP: %35,8

CHP: %30,7

Özdemir, bu sonuçlara ilişkin “AK Parti makası açmış durumda” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’Yİ HEDEF ALDI

Açıklamalarında CHP’ye yönelik eleştirilerde bulunan Özdemir, CHP'nin kurumsal yapısında 'siyasal çürüme' olduğunu iddia ederek söz konusu çürümenin İBB kaynaklarıyla oluşturulduğunu öne sürdü.

Fatih Altaylı 'fırından çıkmış' taptaze anket sonuçlarını açıkladı

AKP'NİN ÖNDE OLDUĞU TEK ANKET

Son dönemde kamuoyuna yansıyan birçok bağımsız araştırma şirketinin anketinde ise CHP’nin önde olduğu görülüyordu. AKP'nin önde olduğu tek anket AKP tarafından yapılan anket oldu.