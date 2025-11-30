Erdoğan'dan 'süreç' açıklaması: Türkiye bir yola girmiştir

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İlim Yayma Ödülleri Töreni'ni gerçekleşti.

Aralık 2019'da ilki düzenlenen ve iki yılda bir gerçekleştirilen tören, bu yıl Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlendi.

Farklı disiplinlerden akademisyenler, iş insanları ve iletişim uzmanlarının yer aldığı değerlendirme çalışmaları sonucunda, Sosyal Bilimler ile Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri olmak üzere üç kategoride ödüller sahiplerini buldu.

TÖRENE ERDOĞAN DA KATILDI

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milletvekilleri, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, akademi, iş dünyası ve bilim camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada; İlim Yayma Ödülleri, Gazze'de yaşananlar, ve Türkiye'nin içinde bulunduğu terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"TÜRKİYE BİR YOLA GİRMİŞTİR"

Erdoğan, İmralı Heyeti'nin Öcalan'la görüşmesinin ardından girilen sürece ilişkin "Türkiye bir yola girmiştir" dedi.

Erdoğan'ın konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin, “Bu sefer bunların da üstesinden geliyoruz ve geleceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için iktidarımızın da ittifakımızın da devletimizin de kararlılığının tam olduğunun bilinmesini isterim. Türkiye bir yola girmiştir ve inşallah bu yol bizi terörün olmadığı, her karışında kardeşliğin ve huzurun egemen olduğu bir menzile götürecektir. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum." dedi.

"FETÖ'CÜ HAİNLER OLDUĞU ANLAŞILDI"

Cumhurbaşkanını Erdoğan, Türk'üyle, Kürt'ü ve Arabıyla bu insanların kutuplaştırılmaya çalışıldığını bunu da 'FETÖ'cü'lerin yaptığını söyledi.

Erdoğan, "Halkı üslupla kutuplaştıran bu nefret dalgasını körükleyen hesapların çoğunun yurt dışından yönetildiği ortaya çıktı. Sanal alemde kendini 'muhalif' olarak lanse edenlerin önemli bir kısmının Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan FETÖ'cü hainler olduğu anlaşıldı" dedi.

"NİÇİN BİZİM DE BİR NOBELİMİZ OLMASIN?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Ödüllerine başvuruların çok fazla olduğunu söyleyerek “Başvuruları çok titiz bir şekilde değerlendiren sekreteryamıza, ilim ve onur kurulu üyelerimize, teknik uzmanlarımıza, bilimsel hakemlerimize ve vakfımızın temelli heyetine aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum. Şunun altını özellikle çizmek durumundayım. İlim Yayma Ödülleri'ne yönelik teveccüh her programda maşallah katlanarak artıyor. Bu sene üç ayrı dalda, 174'ü üniversiteler olmak üzere 188 kurumdan toplam bin 324 başvuruyla yeni bir rekor daha kırıldı. İlim Yayma Ödülleri'nin önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası bir hüviyet kazanacağını, bu ilim halkasının sınırlarımızı aşıp dünyanın dört bir yanına ulaşacağını da büyük bir memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim de bir Nobel'imiz olmasın? Bu adımı biz de atarız." ifadelerini kullandı.