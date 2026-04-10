Erdoğan’dan 'Filistinli mahkumlara idam' çıkışı: Hukuku ırkçı faşizme alet etmek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya Siyasi Partileri Uluslararası Konferansı (ICAPP) Kadın Kolu 9. Toplantısı’nın ardından katılımcılarla, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Kabulde AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın yanı sıra bugünkü toplantıda Asya ülkeleri Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na seçilen AKP Konya Milletvekili Meryem Göka ve çok sayıda AKP’li kadın milletvekilleri de hazır bulundu.

Erdoğan, yaptığı konuşmada "Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı 9'uncu Kadın Kolları Toplantısı vesilesiyle sizleri ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kıtaların ve kültürlerin buluşma noktası güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. AK Parti kadın kollarını sayın başkan ve ekibini bu güzel buluşmaya vesile oldukları için ICAAP 9'uncu Kadın Kolları Toplantısı başarıyla ev sahipliği yaptıkları için tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Son Dakika | İmamoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrı! "Bir kez daha pişman olmayın, kandırılmayın"

“Asya genelinde kadınların siyasete ve karar alma mekanizmalarına katılımını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü anlamlı çalışmalarda ICAAP'e başarılar diliyorum.” diyen Erdoğan, “Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti genel başkanı olarak yarım asra yaklaşan siyasi hayatında kadınlarla birlikte yol yürümüş, yoldaşlık yapmış, dava arkadaşlığı yapmış, bundan da her zaman iftihar etmiş bir kardeşinizim. Bu sene 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığımız AK Partimizin üzerinde yükseldiği sütunlardan birisi de kadın kollarımızdır.” sözlerini sarf etti.

“BÜYÜK BİR DEĞİŞİM GERÇEKLEŞTİRDİK”

Erdoğan, sözlerinin devamında "Kadın kollarımızın öncülüğünde kadın sivil toplum kuruluşlarımızın da güçlü desteğiyle ülkemizdeki tüm kadınlar için tarihi nitelikli adımları attık. Siyasette kadın temsil oranlarının arttırılmasından iş gücüne kadına yönelik şiddetle mücadele eden hak ve özgürlük alanındaki reformlara pek çok alanda ülkemizde büyük bir değişim gerçekleştirdik.” ifadelerini kullanarak “Üzerinde titizlikle durduğumuz başlıklardan biri de kadına yönelik şiddetin engellenmesiydi” dedi.

“Bu konudaki tavrımız şiddete sıfır tolerans olmuştur. 2012'de 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanunu yürürlüğe koyduk. Daha sonra attığımız çeşitli adımlarla kanunun uygulanmasını güçlendirdik. Öngörülen cezaları artırdık” sözlerini sarf eden Erdoğan, “Hassasiyetimizi çok net biçimde gösterdik. Bugün büyük bir memnuniyetle söylemek isterim ki ülkemizde kadınlar her alanda daha çok iş, daha çok emek, daha çok katma değer üretiyor" açıklamasında bulundu.

“İSRAİL GÜNAHSIZ YAVRULARI, KADINLARI ÖLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmanın devamında "Türkiye'nin de parçası olduğu Orta Doğu coğrafyası son yıllarda gerçekten sancılı, sıkıntılı ve karanlık günler yaşıyor. Savaşların ve sıcak çatışmaların biri bitmeden maalesef diğeri başlıyor. Bunun da yükünü özellikle kadınlar ve masum çocuklar çekiyor” ifadelerine yer verdi.

“İsrail'in Gazze'de acımasızca katlettiği 72 binden fazla sivilin kahir ekseriyeti kadınlar ve çocuklar. Komşumuz Suriye'de 13,5 yıl boyunca devam eden iç savaşta en çok bedeli ödeyenler aynı şekilde kadınlar ve çocuklar oldu. Bir diğer komşumuz İran'ın maruz kaldığı saldırıların ilk kurbanları arasında yine kadınlar ve çocuklar bulunuyordu.” diyen Erdoğan, “Savaşın ilk günlerinde Minap'taki bir okula düzenlenen hava saldırısında 165'in üzerinde masum çocuk hayattan koparıldı. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a karşı sürdürdüğü bombardıman ve işgal politikası yine en çok kadınlar ve çocukları mağdur ediyordu” açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ı 'Oy kaybederiz' diyerek Osman Gökçek durdurmuş: Şamil Tayyar AKP toplantısını sızdırdı

“Bakınız 2 Mart'tan bu yana İsrail'in sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları sebebiyle 1,2 milyon Lübnanlı evlerini terk etmek mecburiyetinde kaldı. Bin 500'den fazla Lübnanlı kardeşimiz aynı saldırılarda can verirken 4 bin 700 kişi yaralandı” ifadelerine yer veren Erdoğan, “Ateşkesin ilan edildiği gün İsrail 254 Lübnanlıyı barbarca katletti. Gözünü kan ve kin bürümüş soykırım şebekesi her türlü insani değeri hiçe sayarak hiçbir kural ve ilke tanımadan günahsız yavruları kadınları, sivilleri öldürmeye devam ediyor" diye konuştu.

İSRAİLLİ MAHKUMLARA İDAM CEZASINA TEPKİ GÖSTERDİ!

Açıklamasının devamında, "Elimizi vicdanımıza koyup şu soruları kendimize cesaretle soralım. Sadece Filistinli mahkumlar için idam cezası getirmenin adı 'apartheid' değil midir? Bunun adı hukuku, ırkçı faşizme alet etmek değil midir?” tepkisini gösteren Cumhurbaşkanı, “Hitler'in Yahudilere yönelik canavarca politikalarıyla İsrail Parlamentosu'nun büyük bir zafer edasıyla aldığı karar arasında özü itibariyle bir fark var mıdır?” sorusunu yöneltti.

Erdoğan, “Bütün bunlar Filistin halkına karşı izlenen inkar, imha, baskı ve siyasi infaz politikalarının yeni bir tezahürü değil midir? Elbette bu yapılanlar ayrımcılıktır. Irkçılıktır. 1994'te Güney Afrika'da yıkılan 'apartheid' rejiminin daha beterini İsrail'de uygulamaya geçirmek demektir" ifadelerini kullandı.

“DUVARLAR YIKILACAK, ZALİMLER KAYBEDECEK”

Sözlerinin devamında, "Burada şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Karşımızdaki tablo ne kadar umut kırıcı olursa olsun asla karamsar değiliz. Mücadeleden vazgeçmedik ne bugün ne de yarın mücadele sancağını yere düşürmeyeceğiz” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Hakkı haykırmaya acı da olsa doğruları açık açık söylemeye her platformda adaletin savunucusu olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zulme, ayrımcılığa hukuk tanımazlığa karşı birlik içinde dayanışma içinde çözümler üretebileceğimize yürekten inanıyorum. Özellikle kadınlar bu konularda seslerini yükseltirse inanıyorum ki duvarlar yıkılacak, zalimler kaybedecek hakkın ve haklının sesi daha gül çıkacaktır” sözlerini sarf ederek “Acıların yerini güzellikler, kavgaların yerini dostluklar almalıdır. Kuşkusuz bunda siz kadınların rolü herkesten fazla olacaktır. Ben bunda hiç şüphe duymuyorum" diye konuştu. (AA)