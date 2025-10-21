Erdoğan'dan CHP'li Başarır'a tazminat davası!

Erdoğan'dan CHP'li Başarır'a tazminat davası!
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik hakaret davası açtı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
Türkiye
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde yer alan CHP'li iki vekil hakkında fezleke hazırlanması için dosya Ankara'ya gönderildi
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde yer alan CHP'li iki vekil hakkında fezleke hazırlanması için dosya Ankara'ya gönderildi
DEM'den İmamoğlu ve Demirtaş çıkışı: Derhal serbest bırakılmalılar
DEM'den İmamoğlu ve Demirtaş çıkışı: Derhal serbest bırakılmalılar