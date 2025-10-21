21 Ekim 2025
Erdoğan'dan CHP'li Başarır'a tazminat davası!
Yayınlanma:
21 Ekim 2025 Salı 13:17
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik hakaret davası açtı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak:
Halk TV Haber Merkezi
