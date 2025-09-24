Erdoğan'a bir sürpriz daha! 'Free İmamoğlu' kamyonu New York'ta dolaşıyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti devam ederken, New York sokaklarından dikkat çeken kareler gelmeye devam ediyor.

"UMUT" FOTOĞRAFI ASILMIŞTI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York’a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Times Meydanı’nda dikkat çekici bir afişle karşılaştı.

Times Meydanı’ndaki dev ekrana gençler tarafından, İBB operasyonlarında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun ailesi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kızıyla olan bir fotoğrafının asıldığı görülmüştü.

Fotoğrafın üstünde ise “UMUT” yazıyordu.

"FREE İMAMOĞLU"

Bu kez de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ziyareti esnasında New York’ta “Free İmamoğlu” kamyonu görüldü.

Kamyonların üzerinde, "Türkiye'deki siyasi tutuklulara özgürlük" ve "İmamoğlu'na özgürlük", "Hak, hukuk, adalet" yazıları görüldü.