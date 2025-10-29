Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası işinden olmuştu! Gazeteci Hakan Günay kitap yazacak: Anlatacak çok şey var

Beyaz Saray önünde Erdoğan–Trump görüşmesinin Türkiye açısından “iyi geçmediğini” söyleyen ve argo ifadeler kullandığı görüntüler sosyal medyada yayılan NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, olayın ardından kanal tarafından işten çıkarılmıştı.

Günay, bugün yaptığı açıklamada, o dönemde yaşananları anlatacağı bir kitap hazırlığında olduğunu belirtti.

Amerika'daki Hakan Fidan krizi NTV muhabirini işinden etti

"ANLATACAK ÇOK ŞEY VAR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Günay, şu ifadeleri kullandı:

“Malum olayın kitabını yazıp perde arkasını anlatmak için Türk/yabancı yayınevleri ile görüşüyorum. Söyleyecek, anlatacak çok şey var!!! Gazetecilik yapmaya, doğru bildiğimi anlatmaya devam edeceğim.”

Paylaşımında ayrıca oğlunun doğumuna da değinen Günay, “Oğlumuz Atlas’la aşk yaşıyoruz. İsteyen herkesin evlat sevgisini tatmasını dilerim” ifadelerini kullandı.