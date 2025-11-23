Erdoğan: Putin ile görüşeceğim

Recep Tayyip Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda açıklamalarda bulundu. Gazze ve Filistin konusu üzerinde açıklamalarda bulunan Erdoğan, bir basın mensubu tarafından sorulan Ukrayna-Rusya savaşına dair de açıklama yaptı.

Erdoğan, Zelenski'nin misafir edildiğini ve görüşmede savaşın nasıl sona ereceğini görüştüklerini ellerinden ne geldiyse de yapacaklarını görüştüklerini söyledi.

"PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞECEĞİM"

Erdoğan savaşın sona ermesi için çalışmalarına devam edeceklerini yarın da Putin ile görüşeceklerini şu sözler ile duyurdu: