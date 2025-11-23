Erdoğan: Putin ile görüşeceğim

Erdoğan: Putin ile görüşeceğim
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada yarın Rusya Lideri Putin ile bir telefon görüşmesi yapacağını ifade etti.

Recep Tayyip Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda açıklamalarda bulundu. Gazze ve Filistin konusu üzerinde açıklamalarda bulunan Erdoğan, bir basın mensubu tarafından sorulan Ukrayna-Rusya savaşına dair de açıklama yaptı.

ekran-goruntusu-2025-11-23-152459.png

Erdoğan, Zelenski'nin misafir edildiğini ve görüşmede savaşın nasıl sona ereceğini görüştüklerini ellerinden ne geldiyse de yapacaklarını görüştüklerini söyledi.

"PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞECEĞİM"

Erdoğan savaşın sona ermesi için çalışmalarına devam edeceklerini yarın da Putin ile görüşeceklerini şu sözler ile duyurdu:

  • Zelensky bu hafta içerisinde misafirimdi. Yarın da Putin ile bir görüşmem olacak. Burada Ukrayna Rusya savaşını değerlendirdik. Neler yapabiliriz. Barışı nasıl sağlayabiliriz. Israrlı bir şekilde üzerinde durduk. Barışa giden yolda Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa yapacak, bu konuda her türlü seferberliği ilan ettik, inşallah bunu başaracağız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Türkiye
İzmir’de korkutan kaza! İşçi servisleri çarpıştı: 2’si ağır 13 yaralı
İzmir’de korkutan kaza! İşçi servisleri çarpıştı: 2’si ağır 13 yaralı
Bir anda gökyüzünde ortaya çıktı: İstanbul'da heyecan yarattı
Bir anda gökyüzünde ortaya çıktı: İstanbul'da heyecan yarattı
Adana’da otomobiller kafa kafaya girdi! 7 yaralı
Adana’da otomobiller kafa kafaya girdi! 7 yaralı