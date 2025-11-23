Erdoğan: Putin ile görüşeceğim
Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada yarın Rusya Lideri Putin ile bir telefon görüşmesi yapacağını ifade etti.
Recep Tayyip Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda açıklamalarda bulundu. Gazze ve Filistin konusu üzerinde açıklamalarda bulunan Erdoğan, bir basın mensubu tarafından sorulan Ukrayna-Rusya savaşına dair de açıklama yaptı.
Erdoğan, Zelenski'nin misafir edildiğini ve görüşmede savaşın nasıl sona ereceğini görüştüklerini ellerinden ne geldiyse de yapacaklarını görüştüklerini söyledi.
"PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞECEĞİM"
Erdoğan savaşın sona ermesi için çalışmalarına devam edeceklerini yarın da Putin ile görüşeceklerini şu sözler ile duyurdu:
- Zelensky bu hafta içerisinde misafirimdi. Yarın da Putin ile bir görüşmem olacak. Burada Ukrayna Rusya savaşını değerlendirdik. Neler yapabiliriz. Barışı nasıl sağlayabiliriz. Israrlı bir şekilde üzerinde durduk. Barışa giden yolda Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa yapacak, bu konuda her türlü seferberliği ilan ettik, inşallah bunu başaracağız.