Erdoğan, Naci İnci'yi yeniden Boğaziçi Rektörlüğü'ne atadı

Dışişleri Bakan Yardımcılığına ve beş üniversitenin rektörlüğüne yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İmzasıyla Dışişleri Bakan Yardımcılığına ve beş üniversiteye rektör ataması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

BOĞAZİÇİ'NE YENİDEN NACİ İNCİ ATANDI

Yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na Musa Kulaklıkaya, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Adem Aslan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İzmir Demookrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr.Mehemt Emin Okur atandı.

NACİ İNCİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Naci İnci'nin Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez atanması dikkati çekti.

İnci rektörlüğü boyunca; bakanlar, milletvekilleri ve AKP’li yetkililer tarafından ziyaret edilirken, birçok tartışmalı açıklama yapmış ve aldığı kararlarla tepki çekmişti.

Yeni ÖTV'ler getirildi, harçlar yükseldi! Karar Resmi Gazete'de