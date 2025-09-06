Yeni ÖTV'ler getirildi, harçlar yükseldi! Karar Resmi Gazete'de

Yeni ÖTV'ler getirildi, harçlar yükseldi! Karar Resmi Gazete'de
Yayınlanma:
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yat, gemi ve ve teknelere ÖTV getirildi.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli bazı ürünlere uygulanan özel tüketim vergisi ve silah taşıma ruhsatı harç bedellerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

YAT, GEMİ VE TEKNELERE ÖTV

Resmi Gazete'de yer alan 10363 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemilerinde %0 olan ÖTV %8'e, yolcu ve gezinti gemilerinde %0 olan ÖTV %8'e, yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde %0 olan ÖTV %8'e Yükseltildi.

10362 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için) harç tutarı 15.800,40 TL'den 31.600 TL'ye, Bulundurma vesikaları 25.282,70 TL'den 50.565 TL'ye Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri 611,20 TL'den 1.225 TL'ye yükseldi.

resmi-gazete-otv.jpg

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

