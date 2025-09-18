Erdoğan, Mahmud Abbas'ı törenle karşılayacak

Ankara'da bugün kritik bir görüşmeye olacak. Soykırım ve işgal altında olan Gazze dünya gündeminde varlığını sürdürmeye devam ederken Avrupa ülkelerinin de aralarında olduğu birçok ülke Filistin'i resmi olarak tanıyacaklarını açıkladı.

ABBAS ANKARA'YA GELİYOR

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bugün başkent Ankara'ya geliyor. Abbas'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor. Erdoğan'ın, bugün saat 15.30'da Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacağı ifade edildi.