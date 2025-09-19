Erdoğan kooperatiflere desteği açıkladı: Özgür Özel'in boykot çağrısına değinmeden yapamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Kooperatiflerin beklediği desek paketinin detaylarını açıklayan Erdoğan, konuşmasını CHP lideri Özgür Özel'in aylar önce Saraçhane mitinginde yaptığı boykot çağrısı ile tamamladı.

ERDOĞAN KOOPERATİFLERE DESTEĞİ AÇIKLADI

TESKOMB tarafından yatırılacak 100 milyon liralık fonla kooperatiflere toplam 3 milyar liralık kredi imkanı sunulacağını açıklayan Erdoğan, şunları söyledi:

Türkiye'de 62 bin kooperatif var. Kooperatife desteği 2 buçuk kat artırıyoruz. 2025-2029 yıllarını kapsayan yeni planla başaracağız. Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planının ülkemizi daha iyi bir yere götüreceğine inanıyorum.

Ülkemiz genelinde 772 kooperatifin, 826 projesine toplam 110.5 milyon liralık hibe desteği verdik. Geçtiğimiz yıl başında destek kalemlerinde 2 kat artışa gitmiştik. Bu yıl destek rakamını 2.5 katına çıkardık.

Kooperatiflerimize sunulan makine ekipman demirbaş alım desteği 400 bin liradan 1 milyon liraya, sergi ve fuar katılım desteği 60 bin liradan150 bin liraya, nitelikli personel istihdam desteği 1 personel için yıllık 204 bin liradan 266 bin 400 liraya iki personel için 408 bin liradan 532 bin 800 TL’ye yükselttik.

Kooperatiflerimizin merakla beklediği 2025 yılı için başvuru sonuçlarını 22 Eylül’de açıklıyoruz.

Destek programından bir defa faydalanan kooperatiflerimiz 5 sene geçmeden tekrar başvuru yapamaması kuralını 4 yıla indiriyoruz. Ayrıca Kredi Garanti Fonu bünyesinde yeni bir destek mekanizması oluşturuyoruz. TESKOMB tarafından yatırılacak 100 milyon liralık fonla kooperatiflerimize toplam 3 milyar liralık kredi imkanı sunacağız.

Kadın kooperatiflerinin ürünlerindeki barkod ücretleri ile gıda kontrol laboratuvarlarınca yapılan gıda analizi için ödedikleri ücretlerde indirime gidiyoruz. Kadın kooperatiflerimizin elektronik ticaret pazar yerlerine ödedikleri komisyon oranlarının düşürülmesi için Ticaret Bakanlığımız ile Elektronik Ticaret firmaları arasında iş birliği protokolü yapılacak.

Yüzde 80 engelli ve 18-24 yaş arası gençlerin emek ve ticari gayretlerinin ekonomiye kazandırılması gayesiyle sosyal kooperatifçilik kanun taslağı için çalışmalara başlıyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL'İN BOYKOT ÇAĞRISINA DEĞİNMEDEN YAPAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yıllık iktidarında ekonominin geldiği durumu anlatırken Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alındıktan 4 gün sonra tutuklanması ile başlayan Saraçhane eylemlerinde yapılan boykot çağrısını hatırlattı. CHP lideri Özgür Özel'in iktidara yakın duran markalara ilişkin çağrısını "milli markaları hedef göstermek" olarak değerlendiren Erdoğan şunları söyledi:

"23 yılda sizlerle birlikte el ele vererek gerçekten çok güzel işler başardık. İlk açıklandığında imkansız denilen hayal denilen yapılamaz denilen nice hedefe beraberce ulaştık. Zorluklar karşısında pes etmedik. Engellerin bizi yolumuzdan alı koymasına müsaade etmedik. Ticaretten turizme akla gelen her alanda ülkemizi 23 sene önce hayal dahi edilemeyen seviyelere getirdik. Henüz yolun başındayız. Özel sektörümüz bir yandan biz bir yandan Türkiye’yi daha da büyütecek, kalkındıracak, inşallah güzel başarılarla beraberce buluşturacağız.

Hep söylediğim gibi; Siyasette istikrar, ekonomide güven olduğu müddetçe ülkemizin önü de ufku da sonuna kadar açıktır. Ancak istikrar ve güven olmadığında çamura saplanmış bir araç misali sürekli patinaj yapmamız kaçınılmazdır. Geçmişte ülkemiz bunu çok yaşadı. Türkiye’nin artık ne istikra ve ne güven ortamını zedelemeye ne de patinaj yaparak enerji ve vakit kaybetmeye tahammülü vardır.

Ana muhalefetin son 6 aydır bütün çabası ülkemizin son 23 yılda ağır bedeller ödeyerek elde ettiği istikrar ve güven atmosferini dinamitlemektir. Ana muhalefet milli markaları hedef göstererek boykot çağrısı yaptı.

Kendileri kargaşa, kaos ve kriz içindeler. İstiyorlar ki; Türkiye’de aynı girdabın içinde debelenip dursun. Şimdiye kadar bu uğurda her yolu denediler ama muvaffak olamadılar. Kendi şahsi ikbal kavgalarının faturasını millete ödetmeyi başaramadılar bundan sonra da ülkemize ve ekonomimize zarar veremeyecekler. Vatanımızın dört bir ucunda büyük bir özveriyle çalışan kooperatiflerimize teşekkür ediyorum."