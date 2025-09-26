Erdoğan İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

Erdoğan İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığ’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye–İngiltere ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

ERDOĞAN'DAN STARMER'A FİLİSTİN TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bu yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Filistin’de iki devletli çözüme yönelik aşama kaydedilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. İngiltere’nin Filistin’i devlet olarak tanıma kararını tarihi bir gelişme olarak niteleyen Erdoğan, Başbakan Starmer’ı bu adımı dolayısıyla tebrik etti.

Erdoğan Trump ile baş başa ne konuştuklarını açıkladıErdoğan Trump ile baş başa ne konuştuklarını açıkladı

Erdoğan ayrıca, İngiltere ve Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin Filistin’i tanımasının uluslararası alanda güçlü bir ivme oluşturduğunu ifade etti. Erdoğan, Filistin’e verilen desteğin yalnızca diplomatik baskıyla sınırlı kalmaması gerektiğine vurgu yaparak, Netanyahu hükümetini durdurmak için daha somut tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Türkiye
Bursa'da korkutan yangın! Alevler göğü kızıla boyadı
Bursa'da korkutan yangın! Alevler göğü kızıla boyadı
Ece Üner bir bir sıraladı: Siz gazeteci olsanız sormaz mıydınız?
Ece Üner bir bir sıraladı: Siz gazeteci olsanız sormaz mıydınız?
Memurlarının bulunduğu araç kaza yaptı: 2 ölü
Memurlarının bulunduğu araç kaza yaptı: 2 ölü