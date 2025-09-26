Erdoğan İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığ’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye–İngiltere ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

ERDOĞAN'DAN STARMER'A FİLİSTİN TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bu yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Filistin’de iki devletli çözüme yönelik aşama kaydedilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. İngiltere’nin Filistin’i devlet olarak tanıma kararını tarihi bir gelişme olarak niteleyen Erdoğan, Başbakan Starmer’ı bu adımı dolayısıyla tebrik etti.

Erdoğan ayrıca, İngiltere ve Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin Filistin’i tanımasının uluslararası alanda güçlü bir ivme oluşturduğunu ifade etti. Erdoğan, Filistin’e verilen desteğin yalnızca diplomatik baskıyla sınırlı kalmaması gerektiğine vurgu yaparak, Netanyahu hükümetini durdurmak için daha somut tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti.