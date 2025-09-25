Erdoğan ile Trump görüşürken Beyaz Saray önünde İmamoğlu sürprizi

Erdoğan ile Trump görüşürken Beyaz Saray önünde İmamoğlu sürprizi
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray'da bulunurken İmamoğlu'na özgürlük yazan araçlar Saray'ın önünde tur attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler toplantısı için gittiği ABD'de Başkan Donald Trump ile de bir toplantı sağladı. Toplantı Beyaz Saray'da gerçekleşti.

Basın ve kitle Beyaz Saray önünde yer alırken bir anda tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan bir sürpriz geldi. Erdoğan'ın "Daha adil bir dünya mümkün" sözüne itafen 19 March Platformu'nun "Daha adil bir Türkiye mümkün" ve "Free İmamoğlu" yazan araçlar geçti. Aracın ekranına “Türkiye’deki siyasi tutuklulara özgürlük”, “Hak, hukuk, adalet” ifadeleri de yansıdı.

Görüntüler SZC TV'nin canlı yayınında kaydedildi.

TIMES MEYDANI'NDA DA YAŞANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için New York’ta bulunduğunda da kentin en büyük meydanı olan Times Meydanı’nda da İmamoğlu’nun ailesi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kızıyla olan bir fotoğrafının asıldığı görülmüştü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

