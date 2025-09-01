Erdoğan Çin'de BM'yi eleştirdi: İsrail'i 23 aydır durduramamanın izahı yok

Yayınlanma:
Çin ziyareti kapsamında Şanhay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 63 bin kişinin katledildiği Gazze'deki soykırım üzerinden BM'yi eleştirdi. BM'nin "küresel adaleti temsil eden bir platform" haline getirmemenin herkesin görevi olduğun ifade eden Erdoğan, "İsrail'i 23 aydır durduramamanın izahı yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'in başkenti Şanghay'da yaptığı konuşmada, Gazze'deki soykırımı hatırlattı.

BM'nin İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana geçen 23 aylık sürede etkisiz kaldığına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"İSRAİL'İ 23 AYDIR DURDURAMAMANIN İZAHI YOK"

Gazze'de 63 bin kişi katledildi. Başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmeliyiz. Bebeklerin çocukların açlıktan öldüğü bir vahşeti durdurmamanın hiçbir izahı yoktur. Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye'ye tehditlere karşı duracağız. İsrail'in Gazze'ye saldırıları bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz."

ERDOĞAN ÇİN'DE BM'Yİ ELEŞTİRDİ

"Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında BM'yi küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmek hepimizin mesuliyeti.

Orta Asya'daki kardeş ülkelerimizle çok taraflı platformlardaki yakın işbirliğimiz gelişiyor. 2025 yılında BM İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapma çalışmalarımız devam ediyor. Teşkilat enerji güvenliğinin artırılması projelerinde ortaklıkların geliştirilmesi açısından önemli bir platformdur. Türkiye'nin vizyonu sorunların diplomasi ruhuyla çözülmesidir. İstişarelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

