Erdoğan, Çin devlet başkanıyla görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihlerinde Tianjin’e gidecek. Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping’in daveti üzerine Çin'e gidecek.

Görüşmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping’in davetine icabetle, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine şeref konuğu olarak katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihlerinde Tianjin’e ziyarette bulunacaktır.

Ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde de bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

