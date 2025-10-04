Erdoğan CHP'ye operasyonları sahiplendi: Özgür Özel'i hedef aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultanbeyli'de katıldığı temel atma ve toplu açılış töreninde belediyelere yönelik operasyonlar üzerinden CHP'ye yüklendi.

ERDOĞAN CHP'YE OPERASYONLARI SAHİPLENDİ

"Ana muhalefet ve marjinal örgütlerin tezviratlarına prim verirsek kaybeden biz oluruz" diyerek CHP'li belediyelere yönelik operasyon, belediye başkanlarına tutuklamalar ve kayyum atamalarına sahip çıkan Erdoğan, İzmir soruşturmasını işaret ederek şunları söyledi:

"(Yolsuzluk soruşturmaları) Ortada harcanan milyarlar var ama eser, hizmet, icraat yok. Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı?"

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI