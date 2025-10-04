Erdoğan CHP'ye operasyonları sahiplendi: Özgür Özel'i hedef aldı

Erdoğan CHP'ye operasyonları sahiplendi: Özgür Özel'i hedef aldı
Yayınlanma:
Muhalefetin siyasete yargı müdahalesi diyerek sert tepki gösterdiği belediyelere yönelik operasyonları temel atma töreninde gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye operasyonları sahiplendi. "CHP'nin başındaki zat belediye soyguncularına sahip çıkıyor" diyerek Özgür Özel'i hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultanbeyli'de katıldığı temel atma ve toplu açılış töreninde belediyelere yönelik operasyonlar üzerinden CHP'ye yüklendi.

ERDOĞAN CHP'YE OPERASYONLARI SAHİPLENDİ

"Ana muhalefet ve marjinal örgütlerin tezviratlarına prim verirsek kaybeden biz oluruz" diyerek CHP'li belediyelere yönelik operasyon, belediye başkanlarına tutuklamalar ve kayyum atamalarına sahip çıkan Erdoğan, İzmir soruşturmasını işaret ederek şunları söyledi:

"(Yolsuzluk soruşturmaları) Ortada harcanan milyarlar var ama eser, hizmet, icraat yok. Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı?"

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

"Soygun düzenine bizzat kendileri göz yummuş. Bunlar ortaya dökülünce CHP'nin başındaki zat 'siyasi operasyon' diyerek belediye soyguncularına sahip çıkıyor."

"Bunları yapan da ihbar eden de kendi partisinden. Yargı da emniyet görevini yapmış. Ne yapsınlar sizin gibi yol mu verselerdi? Kaç kişinin hakkına girdilerse hepsinin hesabını mahkemede tek tek veriyorlar, verecekler. Biz 86 milyonun emanetini taşıyoruz. Biz bunun takipçisini olacağız. Her fırsatta yaptıklarını yüzlerine vuracağız."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

