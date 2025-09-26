Erdoğan böyle de kaybediyor: Trump'ın verdiği "meşruiyetin" vatandaşta karşılığı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşmesine saatler kala, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack skandal bir açıklama yaptı.

Barrack'ın, Trump'ın Erdoğan'a "ihtiyacı olan meşruiyeti" vereceğini söylemesi CHP başta olmak üzere muhalefette sert tepkilere neden olurken ABB soruşturması sonrası gelen anket o sözlerin içerde karşılığının olmadığını ortaya koydu.

TRUMP'IN VERDİĞİ "MEŞRUİYETİN" VATANDAŞTA KARŞILIĞI YOK

Concordia Zirvesi’nde konuşan Barrack, Batılı toplumların Türkiye ile ittifak ilişkilerine kuşkuyla yaklaştığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Başkanımız diyor ki, ‘Biliyor musunuz? Bunların hepsinden yoruldum. Cesur bir adım atalım ve ilişkiyi ilişki bazında kuralım, onlara ihtiyaç duyduklarını verelim: Meşruiyet

Türkiye bir demokrasi ama biraz otoriter. Başkan Trump dahice bir şekilde ‘Çözüm olarak ona meşruiyet vermeliyim’ dedi. Şu an bu oluyor. Bence bunun sonucunda büyük değişiklikler göreceksiniz.”

CHP, İYİ Parti ve Gelecek Partisi o açıklamayı "itibar zedeleyici" olarak değerlendirirdi.

CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel, "Barack çıkıyor ve ‘Asıl olan Erdoğan’ın iktidarda kalma ihtiyacı’ diyor. Uzun süredir iki noktaya dikkat çekiyorduk. ‘CHP’ye dışarıdan destek arıyorsunuz’ diyorlardı. Biz de asıl destek arayanın Erdoğan olduğunu söylüyorduk. Bizim zaten bildiğimizi Amerika tarafı teyit etmiş oldu." dedi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise "Türkiye’de Cumhurbaşkanı ve TBMM meşruiyetini Washington’dan değil Türk halkından alır!" dedi.

'ERDOĞAN BÖYLE DE KAYBEDİYOR'

ABB'ye yapılan konser operasyonu ve CHP lideri Özgür Özel'in "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa en kuvvetli aday Mansur Yavaş" sözlerinin ardından anketlere hız veren araştırma şirketleri sonuçları açıklamaya başladı. CHP'ye yönelik operasyonlar ve tutuklamalar sonrasında "otoriter" yorumu yapılan Erdoğan, Trump'ın hamlesi ile Avrupa'da "meşruiyet" kazanır mı bilinmiyor ancak vatandaşın tavrı net oldu.

ALF Araştırma'nın son anketi dikkat çeken sonucu ortaya koyarken önceki anketlerde İmamoğlu'nun gerisinde kalan Erdoğan, Mansur Yavaş'ın da gerisinde kaldı. Vatandaşlara İmamoğlu’nun adaylığının engellenmesi durumunda Mansur Yavaş’ın olası adaylığı soruldu.

"Bu pazar Cumhurbaşkanlığı Seçimi olsa, kime oy verirsiniz?" anketinde Yavaş’ın Erdoğan’a 9 puan fark attığı görüldü.

Anket sonucu şöyle:

Mansur Yavaş %54,6 - Recep Tayyip Erdoğan %45,4

ERDOĞAN BÖYLE DE KAYBEDİYOR