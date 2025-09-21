Erdoğan ABD'ye gidiyor: Yerine Yılmaz bakacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD yolcusu. 21-25 Eylül tarihleri arasında ABD'de olacak olan Erdoğan'ın yerinde Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, 21-25 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

TRUMP İLE BULUŞACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 Eylül tarihinde Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Görüşme her iki ismin de sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Eylül'de 'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk kez Beyaz Saray'da ağırlayacak. Erdoğan Biden döneminde Beyaz Saray'a hiç gitmedi.