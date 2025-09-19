Engelli çocuğu yerde sürükleye sürükleye döven 'öğretmen' terfi ettirildi

Yayınlanma:
Down sendromlu öğrencisini darbeden öğretmen Mücahit Mert H., adli para cezası alarak serbest kaldı. Ceza yerine ödül gibi atamayla Sincan Rehberlik Merkezi'ne bölüm başkanı yapıldı.

Ankara Kahramankazan’daki Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda görevli öğretmen Mücahit Mert H., Down sendromlu öğrencisi Berat Ü’ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandı.

2024'te 16 yaşındaki Berat’ın annesi Seray Cengiz, oğlunun okuldan morluklarla eve dönmesi üzerine şikâyetçi oldu. Kamera kayıtlarında öğretmenin öğrenciyi yerde sürüklediği ve darbettiği belirlendi.

Açılan dava sonucunda öğretmene “Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama” suçundan 360 gün hapis cezası verildi. Ceza 12 bin lira adli para cezasına çevrildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Down Sendromlu Öğrencisini Darp Eden Öğretmenin Görüntüleri ÇıktıDown Sendromlu Öğrencisini Darp Eden Öğretmenin Görüntüleri Çıktı

HAPSE GİRMESİ BEKLENİRKEN TERFİ ETTİRİLDİ

Ancak öğretmenin görevden alınması beklenirken farklı bir gelişme yaşandı.

Mücahit Mert H., Sincan Rehberlik Araştırma Merkezi’nde “özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı” olarak görevlendirildi.

Birgün'den Semra Kardeşoğlu'nun haberine göre; anne Seray Cengiz atamaya tepki göstererek, “Biz oğluma şiddet uygulayan öğretmenin ceza almasını beklerken ödüllendirildi” dedi. Cengiz, “Hem oğlum hem diğer çocuklar için bu olayın peşini bırakmayacağım” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Türkiye
Açılım sürecini eleştirdi tutuklandı: ‘Vatandaş sana Apo’yu çıkar diye oy atmadı!'
Açılım sürecini eleştirdi tutuklandı: ‘Vatandaş sana Apo’yu çıkar diye oy atmadı!'
Adıyaman'da bekçi çalıştığı inşaatta ölü bulundu
Adıyaman'da bekçi çalıştığı inşaatta ölü bulundu
Memleket perperişan oluyor!
Memleket perperişan oluyor!