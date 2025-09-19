Engelli çocuğu yerde sürükleye sürükleye döven 'öğretmen' terfi ettirildi

Ankara Kahramankazan’daki Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda görevli öğretmen Mücahit Mert H., Down sendromlu öğrencisi Berat Ü’ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandı.

2024'te 16 yaşındaki Berat’ın annesi Seray Cengiz, oğlunun okuldan morluklarla eve dönmesi üzerine şikâyetçi oldu. Kamera kayıtlarında öğretmenin öğrenciyi yerde sürüklediği ve darbettiği belirlendi.

Açılan dava sonucunda öğretmene “Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama” suçundan 360 gün hapis cezası verildi. Ceza 12 bin lira adli para cezasına çevrildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Down Sendromlu Öğrencisini Darp Eden Öğretmenin Görüntüleri Çıktı

HAPSE GİRMESİ BEKLENİRKEN TERFİ ETTİRİLDİ

Ancak öğretmenin görevden alınması beklenirken farklı bir gelişme yaşandı.

Mücahit Mert H., Sincan Rehberlik Araştırma Merkezi’nde “özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı” olarak görevlendirildi.

Birgün'den Semra Kardeşoğlu'nun haberine göre; anne Seray Cengiz atamaya tepki göstererek, “Biz oğluma şiddet uygulayan öğretmenin ceza almasını beklerken ödüllendirildi” dedi. Cengiz, “Hem oğlum hem diğer çocuklar için bu olayın peşini bırakmayacağım” ifadelerini kullandı.