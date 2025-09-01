Enflasyonda kralını tanımıyoruz! İngiliz Lordu Türk hamburgerinin fiyatını görünce şoka girdi

Enflasyonda kralını tanımıyoruz! İngiliz Lordu Türk hamburgerinin fiyatını görünce şoka girdi
Yayınlanma:
Gitgide artan enflasyon vatandaşın belini bükerken Türkiye’ye seyahat eden İngiliz Lordu, karşılaştığı fiyatlar nedeniyle şoke oldu. Rami Ranger, Antalya Havalimanı’nda karşılaştığı yüksek yiyecek ve içecek fiyatlarına tepki göstererek “İngiltere’deki yaşam maliyetinden şikayet edenler, Türkiye’deki Antalya Havalimanı’nı ziyaret etmeli. Orada basit bir hamburger bile lüks gibi geliyor” dedi.

Her geçen gün daha da kötüleşen ekonomik şartlar ve artan enflasyon yurttaşları ağır bir geçim savaşının içine sürüklüyor. Hayat pahalılığı vatandaşın belini bükerken Türkiye’ye seyahat eden İngiliz Lordu bile karşılaştığı yiyecek fiyatlarına isyan etti. Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Üyesi olan Lord Rami Ranger, Antalya Havalimanı'nda bulunan bir fast food zincirinin fiyat listesini paylaşarak duruma tepki gösterdi.

ingiliz-lordu.webp

“BASİT BİR HAMBURGER BİLE LÜKS GİBİ GELİYOR”

Türkiye’deki fiyatların İngiltere'den yüksek olduğunu ifade eden Ragner, "İngiltere’deki yaşam maliyetinden şikayet edenler, Türkiye’deki Antalya Havalimanı’nı ziyaret etmeli. Orada basit bir hamburger bile lüks gibi geliyor” sözlerini sarf etti. Ranger’ın yaptığı paylaşımda yer alan bir hamburger menüsü, patates kızartması ve 50 cl Efes birasının 27.9 Euro’ya (1.351,21 Türk Lirası) satıldığı fiyat listesi ise dikkatleri çekti.

Diğer menülerin fiyat listesi ise şu şekilde:

Chess (Hamburger Menü) + French Fries + Efes Draft Beer 50 CL 27.9 Euro

Grilled Sausage (Patates Kızartması ve Sosis Menü) + Efes Draft Beer 50 CL 24.9 Euro

Baba Nachos + Efes Draft Beer 50 CL 19.9 Euro

ingiliz-lordu2.webp

HAVALİMANI FİYATLARI YENİDEN TARTIŞMA KONUSU OLDU!

Türk Hava Yolları’nın resmi sosyal medya hesabını da etiketleyen Lord Ragner'in yaptığı paylaşım, havalimanlarındaki yüksek fiyatlara ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medya kullanıcıları, havalimanlarındaki fahiş yiyecek ve içecek fiyatlarına sert tepki gösterdi.

Sadece Birer Börek Yediler. Gelen Hesap Yediklerini Boğazına Dizdi!Sadece Birer Börek Yediler. Gelen Hesap Yediklerini Boğazına Dizdi!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

