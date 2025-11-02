Enerji içeceği ile alkol içen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Enerji içeceği ile alkol içen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Yayınlanma:
İzmir’in Bornova ilçesinde Cadılar Bayramı’nı kutlamak amacıyla gittikleri sahilde enerji içeceği ile votkayı karıştırıp içen ve daha sonra gittikleri eğlence mekanında rahatsızlanan 16 yaşındaki Alp Sirek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen olayda, Atakent Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Alp Sirek, geçtiğimiz gün Cadılar Bayramı kutlaması için Bostanlı Sahili'ne gitti. Sirek, burada arkadaşlarıyla bir marketten aldıkları votkayı, enerji içeceği ile karıştırarak içti. Daha sonra ise bir eğlence mekanına geçen Sirek, saat 20.00 sıralarında fenalaştı.

izmir-enerji-icecegi-ile-birlikte-alko-995531-295338.jpg

BÜTÜN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonucunda adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Alp Sirek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Alp Sirek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Mardin'de korkunç kaza: TIR'a arkadan çarpan kamyonun şoförü öldüMardin'de korkunç kaza: TIR'a arkadan çarpan kamyonun şoförü öldü

BUGÜN DEFNEDİLECEK!

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarının incelemeye aldı. Alp Sirek'in otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesinin, bugün ikindide Doğançay Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi. Sirek’ten geriye gitar çalarken çekilmiş görüntüleri kaldı.

Kaynak:DHA

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Türkiye
Balonlar bu kez SMA'lı Gökçe Zeren bebek için uçtu
Balonlar bu kez SMA'lı Gökçe Zeren bebek için uçtu
Samsun’da korkutan kaza: Kamyonet ile otomobil çarpıştı
Samsun’da korkutan kaza: Kamyonet ile otomobil çarpıştı
'Borsada değerlendiriyorum' vaadi ile 200 milyon topladı sırra kadem bastı!
'Borsada değerlendiriyorum' vaadi ile 200 milyon topladı sırra kadem bastı!