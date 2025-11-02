Enerji içeceği ile alkol içen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen olayda, Atakent Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Alp Sirek, geçtiğimiz gün Cadılar Bayramı kutlaması için Bostanlı Sahili'ne gitti. Sirek, burada arkadaşlarıyla bir marketten aldıkları votkayı, enerji içeceği ile karıştırarak içti. Daha sonra ise bir eğlence mekanına geçen Sirek, saat 20.00 sıralarında fenalaştı.

BÜTÜN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonucunda adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Alp Sirek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Alp Sirek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

BUGÜN DEFNEDİLECEK!

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarının incelemeye aldı. Alp Sirek'in otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesinin, bugün ikindide Doğançay Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi. Sirek’ten geriye gitar çalarken çekilmiş görüntüleri kaldı.