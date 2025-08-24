En son Diyarbakır’da ortaya çıktı: 300’e yakın bitkiye zarar veriyor

Yayınlanma:
Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, Asya kökenli kahverengi kokarca böceğinin (Halyomorpha halys) Türkiye’de hızla yayılarak sebze ve meyvelere zarar verdiğini açıkladı.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, kahverengi kokarca böceğinin ana vatanının Çin, Japonya ve Tayvan olduğunu, bu bölgelerden sebze, meyve ve ağaç ürünleriyle taşınarak dünyaya yayıldığını söyledi.

Türkiye’de de Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere birçok ilde görüldüğünü belirten Prof. Dr. Satar, “En son Diyarbakır’da da bu böceğin olduğunu tespit ettik. 300’e yakın bitki türüne zarar veriyorlar. Özellikle Karadeniz’de fındık üretiminde kaliteyi ciddi anlamda düşürüyorlar” dedi.

"KİMYASAL YERİNE BİYOLOJİK MÜCADELE TERCİH EDİLMELİ"

Prof. Dr. Ali Satar, Amerika’da da elma bahçelerine büyük zararlar verdiği bilinen böceğin Türkiye’de hızla yayıldığını vurgulayarak, kimyasal mücadele yerine biyolojik yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Satar, “Bunlar daha çok bazı parazitoit arılarla, yani yumurtalarının parazitlemesiyle kontrol altına alınabilir. Ayrıca cezbedici kokularla tuzaklara çekilerek yapışkan yüzeylere yakalanmaları da etkili bir yöntemdir. Çok fazla düşmanları yok ve müthiş bir şekilde yayılma yetenekleri var. Çiftleşme oranları çok yüksek, yumurta sayısı çok yüksek. Diyarbakır’da şehir merkezindeki çınar ağaçlarında, orada tabi ki yumurtalarını bırakıyorlar. Çiftleşip yumurtalarını kabuklara bıraktıkları için daha çok o ağaçları tercih ettiklerini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:DHA

