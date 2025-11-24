En acı öğretmenler günü: Yürek yakan notu babalarının mezarına bıraktılar

Konya’da kırmızı ışıkta beklerken 229 km hızla gelen bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden kimya öğretmeni Mevlüt Külcü (40), 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ailesi tarafından mezarında anıldı. Öğretmen olan eşi Kadriye Başak Külcü ve çocukları, gözyaşlarıyla dua edip çizdikleri resimleri ve “Öğretmenler Günün kutlu olsun baba” notunu bıraktı.

Kaza, 3 Ekim'de saat 13.30 sıralarında, Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. Cuma namazına gitmek için yola çıkan Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'nde görevli kimya öğretmeni Mevlüt Külcü’nün kullandığı 42 BT 341 plakalı otomobile, kırmızı ışıkta beklediği sırada İsmail Andaç'ın (41) kullandığı 42 AIT 900 plakalı otomobil arkadan çarptı.

kazada-olen-ogretmen-esinin-ogretmenler-1029274-305392.jpg

Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Mevlüt Külcü olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücü Andaç ise yaralandı. İki çocuk babası olan Mevlüt Külcü, memleketi Ilgın ilçesinde toprağa verildi. Sürücü Andaç ise tedavisinin ardından tutuklandı.

kazada-olen-ogretmen-esinin-ogretmenler-1029277-305392.jpg

229 km hızla çarptığı araçtaki öğretmenin ölümüne yol açmıştı: İfadesi şoke etti229 km hızla çarptığı araçtaki öğretmenin ölümüne yol açmıştı: İfadesi şoke etti

POLİS HIZI 229 KİLOMETRE OLARAK HESAPLADI

Kazanın ardından Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, olay yerinde fren izi olmaması nedeniyle İsmail Andaç'ın kullandığı otomobilin hızını kavşaktaki kamera kayıtlarından tespit etti. Ekipler, aracın kamera açısına girdiği andan Külcü’nün aracına çarptığı ana kadar geçen 3,5 saniyede 207 metre yol katettiğini belirleyerek, hızın saatte 229 kilometre olduğunu hesapladı.

kazada-olen-ogretmen-esinin-ogretmenler-1029271-305392.jpg

MEZAR BAŞINDA GÖZYAŞLARIYLA ANMA

Kazada hayatını kaybeden Mevlüt Külcü’nün Öğretmenler Günü, kendisi gibi biyoloji öğretmeni olan eşi Kadriye Başak Külcü, iki çocuğu, anne ve babası tarafından mezarı başında dualarla anıldı. Çiftin çocukları, babalarının mezarına çizdikleri resimleri ve üzerine "Öğretmenler Günü'n kutlu olsun baba" yazdıkları bir notu bıraktı.

kazada-olen-ogretmen-esinin-ogretmenler-1029270-305392.jpg

Eşinin mezarı başında konuşan Kadriye Başak Külcü, şunları söyledi:

"Biz maalesef pek çok ailenin birlikte kutlayabileceği güzel anları, artık mezar başında gözyaşlarıyla kutlayacağız. Bugün de o günlerden birisi. Bundan sonraki bütün Öğretmenler Günü de aynı olacak. Ömrünü iyi insan yetiştirmeye adayan iyi bir insan, mezarının altında yatarken, birinin canını hiç acımadan alabilecek kadar vicdan yoksunu kötü bir insan, umarım halk arasında yaşamaya devam etmez. Neden, şu an bugün biz buradayız? Umarım bununla ilgili karar verecek insanlar da bu vicdanla bu soruyu yüreklerinden sorarak, benimle aynı paydada buluşurlar.”

kazada-olen-ogretmen-esinin-ogretmenler-1029272-305392.jpg

"HUKUK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Hukuki sürecin devam ettiğini belirten Külcü, "Hukuk mücadelemize devam ediyoruz. Bununla ilgili gerekli çalışmalar dosyaya ekleniyor. Hala aynı düşüncedeyiz. Kesinlikle bir ani kaza ve iyi niyet olduğunu düşünmüyoruz. Çıkacak kararın değerlendirilirken de bu gözden, bu pencereden bakılarak değerlendirilmesi, buna göre bir sonuç çıkmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

