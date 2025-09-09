Emniyet'e FETÖ operasyonu: Gizli tanığın hafıza kartından Bank Asya'da hesabı olanların isimleri çıktı

Emniyet'e FETÖ operasyonu: Gizli tanığın hafıza kartından Bank Asya'da hesabı olanların isimleri çıktı
Yayınlanma:
İtirafçı beyanları ve gizli tanık ifadeleri ile Emniyet'e FETÖ operasyonu başlatıldı. FETÖ'nün gizli yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada yer alan "garson" kod adlı gizli tanığın hafıza kartından Bank Asya'da hesabı olanların isimleri çıktı. İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Emniyet'teki gizli yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

GİZLİ TANIĞIN HAFIZA KARTINDAN BANK ASYA'DA HESABI OLANLARIN İSİMLERİ ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda, haklarında örgüt üyesi olduklarına yönelik itirafçı beyanı olan, gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri bulunan ve "garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kart içinde veri kaydı belirlenen 18 şüpheli tespit edildi.

Soruşturmada, Bank Asya'da hesabı olan şüphelilerin, Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenci olarak öğrenim gördükleri dönemde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında bulunan şahısların kullandığı operasyonel hatlar ile 2012-2014 arasında irtibat kurdukları belirlendi.

EMNİYET'E FETÖ OPERASYONU: 16 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında, emniyet mensupları ile polis okulu öğrencilerinden sorumlu olarak emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri anlaşılan biri kamuda görevli 4 emniyet "mahrem imamı" ile 11'i aktif 3'ü ihraç edilen 14 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri İstanbul, Ankara, Antalya, Ardahan, Bartın, Bursa, Düzce, Hatay, İzmir, Kilis, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Tekirdağ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 16 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden 2'sinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı:
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
Türkiye
Gümrük kapılarında operasyon: Milyarlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi
Gümrük kapılarında operasyon: Milyarlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi
Ankara'da hareketli saatler: Gözler Feti Yıldız - Hikmet Çetin görüşmesinde
Gözler Feti Yıldız - Hikmet Çetin görüşmesinde
CHP’ye kayyum ablukasına TKP’den sert tepki: Bu mızrak bu çuvala sığmaz
CHP’ye kayyum ablukasına TKP’den sert tepki: Bu mızrak bu çuvala sığmaz