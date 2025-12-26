Emir Can İğrek'ten anlamlı ziyaret: Şarkılarını bu kez orada söyledi

Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, down sendromlu gençlerle bir araya geldi. Üsküdar'da Barbaros Mahallesi’nde bulunan Tebessüm Kahvesi şubesinde gerçekleşen buluşmaya, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve Tebessüm Kahvesi çalışanları katıldı.

DEDETAŞ'TAN İĞREK'E TEŞEKKÜR

Ziyaretinden dolayı İğrek’e teşekkür eden Sinem Dedetaş, şöyle konuştu:

"Hem kendi aralarında dayanışma örneği sergiliyorlar, hem de diğer çocuklara, gençlere çok ciddi örnek oluyorlar. Hayatın içinde katılmadıkları sürece ne biz, ne onlar aslında tam olmuyor, eksik oluyoruz. O yüzden birbirimizi tamamladığımız çok güzel anlar ve noktalardan bir tanesindeyiz şu anda. Bizi kırmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Yeni yıl henüz gelmedi ama biz biraz önden onun neşesini yaşamış olacağız."

KONSERİNE DAVET ETTİ

Ünlü şarkıcı, "Müzik Kutusu", "Nalan" ve "Kor" gibi şarkılarını gitar eşliğinde seslendirdi. Ziyaret sırasında down sendromlu gençlerle sohbet eden Emir Can İğrek, "Emeklerinize sağlık. Burada olmak müthiş bir şey. Sizlerle şarkı söylemek harika bir duygu. İnşallah daha çok görüşebiliriz" dedi.

İğrek, Tebessüm Kahvesi çalışanlarını, 15 Şubat’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek konserine davet etti.