Emeklinin talebi 'erken seçim'

Hayat pahalılığı, toplumun her kesimini vurdu ancak iktidarın ekonomi politikalarından en çok da emekliler nasibini aldı. Emekliler sadece İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde değil, Türkiye'nin her yerinde zorlu yaşam koşullarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor.

"ET, SÜT ALMAK KURBAN BAYRAMINDA GEÇERLİ"

Osmaniyeli emekli yurttaşlar, geçinemediklerini söyleyerek, erken seçim taleplerini dile getirdi. Emekli yurttaş, "Erken seçim olmasını isterim. Hayat şartları pahalı. Bir şeyin yanına yaklaşılmıyor. Bir yolculuk yapsak en aşağısı 150 lira. Aldığım 20 bin lira maaş hadi buyur sen geçin. Evim kira değil ama fiyatını sorup geçiyoruz. Et süt almak Kurban Bayram'ında geçerli" dedi.

"MİLLETVEKİLİNE 420 BİN TL, EMEKLİYE GELİNCE 'DEVLETE ZARAR'"

Erken seçim olmasını isteyen Osmaniyeli emekli yurttaş, "Bir domates çıkmış 60 lira, kendileri alıyor bir milletvekili 420 bin lira. 420 bin lirayı milletvekillerine verene kadar vatandaşa ver. Milletvekilinin maaşı 420 bin lira olur mu? Emekliye de gelince devlet zarar ediyor. Ne zarar ediyor, ilk baştan kendinizden başlayın milletvekillerinden. Hayat tabii ki zorluyor ben çalışıyorum emekli olduğum halde. Maaş yetmiyor erken seçim olsun. Kendilerinin maaşını da 50 bin liraya düşürsün. Çok tabii ki eşitsizlik var, en büyük eşitsizlik. Benim oyum ile geliyor bir milletvekili adam alıyor 420 bin lira, bir de bakan oldu mu tamam. Geçinemiyoruz, en kötü şartlar bu şartlar işte" ifadelerini kullandı.

"ERKEN SEÇİM İSTİYORUZ"

Başka bir emekli ise, "Tabii ki erken seçim istiyoruz. Bu milletin bu vebadan kurtulması lazım. Ekonomik şartlar çok kötü memura verdikleri bu zam kesinlikle geçinebilecek bir zam değil. İşçi, emekliler zaten perişan durumda, memurlar zaten perişan durumda. Yani bu hükümet miladını doldurmuştur artık yapacakları hiçbir şey yok. Emekliyim, yaşam kalitem sıkıntılı. Emekli olarak biz ne yapıyoruz sabah çarşıya çıkıyoruz iki tane börek yiyoruz, öğlen ne bulursak onu yiyoruz. Emeklilerin durumu çok kötü. Et, süt, yumurta kesinlikle öyle bir şey yok. Eti, sütü, yumurtayı yiyecek emekli de yok, memur da yok" diye konuştu.