Emekliliğine 1 ay kalan madenci elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

Zonguldak’ın Asma Mahallesi’nde bulunan taşkömürü üretimi yapan bir özel maden ocağında saat 21.00 sıralarında iş cinayeti meydana geldi. Maden işçisi Suat Kulakçı, ocak içerisinde elektrik akımına kapıldı. Kulakçı’nın 1 ay sonra emekli olacağı öğrenildi.

9 işçiye mezar olan İliç’teki maden faciasında savcı mütalaasını açıkladı! 2 yıldan 22 yıla kadar hapis talebi

HASTANEDE KURTARILAMADI

Arkadaşları tarafından yeryüzüne çıkarılan Kulakçı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan madenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AKP'li vekile Giresun'da büyük şok! Madene karşı çıkan yurttaşlar mikrofonu elinden aldı

EMEKLİLİĞİNE 1 AY KALMIŞTI

3 çocuk babası olduğu belirtilen Suat Kulakçı’nın emekliliğine 1 ay kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.