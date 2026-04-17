Emekliliğine 1 ay kalan madenci elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

Emekliliğine 1 ay kalan madenci elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi
Zonguldak’ta bir özel maden ocağında çalışan Suat Kulakçı (42), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kulakçı’nın emekliliğine 1 ay kaldığı öğrenildi.

Zonguldak’ın Asma Mahallesi’nde bulunan taşkömürü üretimi yapan bir özel maden ocağında saat 21.00 sıralarında iş cinayeti meydana geldi. Maden işçisi Suat Kulakçı, ocak içerisinde elektrik akımına kapıldı. Kulakçı’nın 1 ay sonra emekli olacağı öğrenildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Arkadaşları tarafından yeryüzüne çıkarılan Kulakçı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan madenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EMEKLİLİĞİNE 1 AY KALMIŞTI

3 çocuk babası olduğu belirtilen Suat Kulakçı’nın emekliliğine 1 ay kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

