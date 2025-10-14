Emekliler sokağa indi: Ekonomik koşulların sebebi biz değiliz

Edirne Emekliler Derneği bir basın açıklaması düzenleyerek emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekti. Dernek Başkan Yardımcısı Ayşe Çotuk, en düşük emekli aylığının yüksek enflasyon karşısında eridiğini ve yaşam kalitesinin düştüğünü belirtti.

EKONOMİK VERİLERLE YAŞAM ZORLUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Basın açıklamasında konuşan Edirne Emekliler Derneği Başkan Yardımcısı Ayşe Çotuk, gelir ve gider arasındaki uçurumun giderek büyüdüğünü ekonomik verilerle ortaya koydu. Çotuk, şunları kaydetti:

“Türk-İş'in Eylül 2025'teki araştırma raporuna göre 4 kişilik bir ailenin sadece sağlıklı beslenmesi için açlık sınırı 27 bin 970 lira, yoksulluk sınırı 91 bin 109 lira olarak açıklanmıştır. Gıda fiyatlarında yüzde 3,17 yükseliş görülürken, mutfak enflasyonu yüzde 41 olmuştur. TÜİK açıklamalarında bile aylık yüzde 3,23 olarak açıklanmıştır. Bu verilere göre et, tavuk, yumurta ve bütün yiyeceklerde, sıvı yağda gözle görülür bir fiyat artışı olurken, emekli ve dar gelirli vatandaşların alım gücü günden güne azalmıştır. En düşük emekli aylığı 16 bin 881 lira hızla erimeye devam etmektedir. Gelir ve gider arasındaki uçurum büyüdükçe emekli ve dar gelirli vatandaşların yaşam kalitesi de giderek düşüyor.”

"EMEKLİLER ÜLKEMİZDEKİ EKONOMİK KOŞULLARIN SEBEBİ DEĞİLDİR"

Açıklamasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı Vedat Işıkhan'a da seslenen Çotuk, emeklilerin bir yük olarak görüldüğünü ifade etti. Çotuk, "Diğer yandan açıklama yapan Çalışma Bakanı, açlıktan sürünen biz emeklileri bir yük olarak görüp, her ay maaşlarımızın düzenli olarak ödendiğini söyleyerek ‘şükür edin’ diyor. Sayın Bakan, yıllarca çalışarak devlete vergisini ve sosyal güvenlik primlerini düzenli ve eksiksiz ödemiş olan biz emekliler, ülkemizdeki ekonomik koşulların sebebi değildir. Sizin yanlış ekonomi politikanız ülkemizi bu hale getirdi. Ülkemizin kaynaklarını, gelirlerini belirli şirketlere ve iş insanlarına aktardınız" ifadelerini kullandı.

"TALEPLERİMİZİ HAYKIRACAĞIZ GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ"

Çotuk, emeklilerin örgütlenerek mücadelelerini sürdüreceklerini ve taleplerini en güçlü şekilde dile getireceklerini vurguladı. Mücadelelerinin devam edeceğini belirten Çotuk, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz emekliler örgütlenerek taleplerimizi en güçlü şekilde haykıracağız. Unutmayın ki emekliler bir güçtür. Sandıkta ve alanlarda gücümüzü göstereceğiz. Kararlı duruşumuz ve mücadelemiz toplu sözleşmeli sendika hakkımızı alıncaya dek sürecektir.”