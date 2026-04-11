Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi

Yayınlanma:
Antalya'nın Aksu ilçesinde, bahçesinde çalışırken devrilen traktörünün altında kalan 54 yaşındaki emekli polis Mehmet Üstün hayatını kaybetti.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Hacıaliler Mahallesi 27330 Sokak’ta, saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, 54 yaşındaki emekli polis Mehmet Üstün, traktörün arkasında bağlı olan pullukla bahçeyi sürmeye başladı. Bir süre sonra kayan traktör dereye düştü. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ!

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. 2 iş makinesinin de kullanıldığı çalışmalarda, kısa sürede kaza yerine gelen ekipler, Üstün'ü bulunduğu yerden çıkardı.

Üstün, vatandaşların da yardımıyla güvenli bölgeye taşındı. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Mehmet Üstün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI HÜZNE BOĞULDU

Üstün’ün ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Mehmet Üstün’ün cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üstün'ün Antalya Emniyet Müdürlüğü Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görev yaparken yaklaşık 3 yıl önce emekli olduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

