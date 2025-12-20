Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Yayınlanma:
Burdur'da yalnız yaşayan 81 yaşındaki emekli öğretmen Ömer Demirci, yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Burdur merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, 23007 Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Ömer Demirci’den haber alamayan yakınları, kontrol etmek amacıyla eve geldi. İçeri girdiklerinde Demirci’yi hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık görevlilerinin yaptığı kontroller sonucunda, 81 yaşındaki emekli öğretmenin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İki çocuğun tertemiz yüreği takdir topladı! Buldukları kese kese altınları bakın ne yaptılarİki çocuğun tertemiz yüreği takdir topladı! Buldukları kese kese altınları bakın ne yaptılar

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Emekli öğretmen Ömer Demirci'nin cenazesinin, işlemlerin ardından memleketi Burdur'un Karamanlı ilçesine götürüleceği ve burada düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Türkiye
Noterlik belgesinde yeni dönem
Noterlik belgesinde yeni dönem
Uzayın derinliklerinden gelen gizemli cisim yanı başımızdan geçti
Uzayın derinliklerinden gelen gizemli cisim yanı başımızdan geçti
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın erkek arkadaşı Kervan'a silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın erkek arkadaşı Kervan'a silah çektiği görüntüler ortaya çıktı