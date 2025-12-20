Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde Burdur merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, 23007 Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Ömer Demirci’den haber alamayan yakınları, kontrol etmek amacıyla eve geldi. İçeri girdiklerinde Demirci’yi hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık görevlilerinin yaptığı kontroller sonucunda, 81 yaşındaki emekli öğretmenin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İki çocuğun tertemiz yüreği takdir topladı! Buldukları kese kese altınları bakın ne yaptılar

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Emekli öğretmen Ömer Demirci'nin cenazesinin, işlemlerin ardından memleketi Burdur'un Karamanlı ilçesine götürüleceği ve burada düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.