İki çocuğun tertemiz yüreği takdir topladı! Buldukları kese kese altınları bakın ne yaptılar

İstanbul Bağcılar'da yolda yürürken 1 milyon 300 bin lira değerinde altın dolu kese bulan iki çocuk, dürüstlükleriyle gönülleri fethetti. Küçük yaşlarına rağmen büyük bir sorumluluk örneği sergileyen çocuklar, esnafın da yardımıyla altınları sahibine ulaştırdı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Yolda yürüdükleri sırada yerde bir kese bulan iki çocuk, keseyi açtıklarında içinde yüklü miktarda altın olduğunu gördü. Heyecana kapılmadan durumu çevredeki bir esnafa bildiren çocuklar, kesenin içindeki bir kartviziti fark etti. Kartvizit sayesinde altınların satın alındığı kuyumcuya ulaşan esnaf ve çocuklar, vakit kaybetmeden dükkanın yolunu tuttu.

ALTINLARIN SAHİBİ ÇOCUKLARI ÖDÜLLENDİRDİ

Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olan altınlar, kuyumcu aracılığıyla sahibine eksiksiz teslim edildi. Kaybettiği altınlarına kavuşmanın sevincini yaşayan vatandaş, bu örnek davranış karşısında çocuklara teşekkür ederek onları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Çocukların ve yanlarındaki esnafın dürüstlük dolu o anları, kuyumcunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaldırımı yol yapan sürücüye binlerce lira ceza!Kaldırımı yol yapan sürücüye binlerce lira ceza!

SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADILAR

Olayın duyulması ve görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kullanıcılar, çocuklara ve onlara bu ahlakı aşılayan ailelerine yönelik binlerce takdir mesajı paylaştı. Kullanıcılar, "İnsanlık hala ölmemiş", "Geleceğimiz emin ellerde" ve "Sizin gibi çocuklar bu ülkenin umududur" gibi ifadelerle küçük kahramanları tebrik etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

