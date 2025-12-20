Kaldırımı yol yapan sürücüye binlerce lira ceza!

İzmir'in Bornova ilçesinde trafiğe takılmamak için kaldırımı kullanan ve tehlikeli manevralar yapan sürücü, sosyal medyadaki görüntülerin ardından yakalandı. Sürücüye para cezası kesilirken ehliyetine de el konuldu.

Olay, Bornova ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsünün, trafik yoğunluğundan kaçmak için aracıyla kaldırıma çıktığı ve yayaların alanını kullanarak şerit değiştirdiği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin infial yaratması üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

HEM PARA CEZASI HEM EHLİYETTEN MEN

Ekiplerin yaptığı titiz çalışma sonucunda, trafiği tehlikeye düşüren aracın sürücüsünün 61 yaşındaki B.İ. olduğu tespit edildi. Kısa sürede yakalanan sürücüye, trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 8 bin 306 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca B.İ.'nin ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Trafik cezalarının yanı sıra sürücü B.İ., "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

