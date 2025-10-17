Emekli astsubayların yürüyüşüne polis engeli!

17 Ekim Astsubaylar Günü kapsamında taleplerini bildirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürümek isteyen emekli astsubaylar polis engeliyle karşılaştı.

Türkiye Emekli Astsubay Derneği üyelerinin, Antıpark'tan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yapacağı yürüyüşe polis engel oldu.

Bakanlık önünde basın açıklaması yapmak isteyen emekli astsubaylar polis engeliyle karşılaşınca taleplerini Anıtpark'ta dile getirdi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği üyeleri, 17 Ekim Astsubaylar Günü kapsamında Anıtpark'ta kutlama etkinliği düzenledi. Turkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin düzenlediği kutlama etkinliğine, derneğin Türkiye genelindeki şubelerinden çok sayıda kişi katıldı.

Kutlama için törene gelen emekli astsubaylar ve aileleri ellerinde, "Astsubay ordunun omurgasıdır", "Astsubaylar burada adalet nerede", "Para için değil onurumuz için", "Astsubaylar tazminatlarını istiyor" yazılı dövizler taşıdı.

Kutlama alanında "Hak, hukuk, adalet" sloganları atıldı.

"EYLEMLERE DEVAM EDİYORUZ"

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin Genel Başkanı Cahit Koca, kutlamaya gelenlere yaptığı kısa konuşmasında, "Bugünden itibaren de yine aynı sayılarda eylemle yolumuza devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım, meslektaşlarım, hanımefendiler. Bu mesleğin sevdalıları, gönül birlikteliğinizi koyduğumuz sürece bizi hiçbir engel yolumuzdan alıkoyamayacak. Bunun böyle bilinmesini tüm Türkiye'ye buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği üyeleri kutlama sonrasında taleplerini dile getirmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürüyerek bakanlık önünde basın açıklaması yapmak istedi ancak dernek üyelerinin yürüyüşüne polis izin vermedi.

Anıtpark'a yakın bir noktada durdurulan dernek üyeleri, bakanlık önünde yapacakları açıklamayı geri Anıtpark'a dönerek yaptı.

"BİZ KİMSEDEN ULUFE SADAKA İSTEMİYORUZ"

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Cahit Koca, burada yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

  • "Emekli olan 100 bine yakın astsubay meslektaşlarımızın talep ettiğimiz 13 bin 14 bin puan iyileştirmenin hazineye aylık maliyeti 1 milyar 350 milyon, yıllık maliyeti 16 milyar 200 milyondur. Son bir yılda 128 kez çıkarılan vergi affı ile 2 trilyon 400 milyar vergi alacağı affedilmiştir. Astsubay meslektaşlarımız adına talep ettiğimiz miktar, affedilen bu vergi miktarının ancak 150 de biridir. Bunun gibi onlarca örnek verilebilir."
  • "Vatan savunmasında en ön safta yer alan, gerektiğinde canını esirgemeyen kahraman astsubay meslektaşlarımıza verilen değer bu olmamalıdır. Emekli astsubaylar olarak bize verilen sözlerin tutulmamasına binaen bugün burada, sokakta hak aramak zorunda kalmış olmamızın bize zül verdiğini kamuoyunun bilmesini isterim."
  • "Hali hazırda TSK içerisinde statüsel yapı olarak emeklilikte maaş bağlama oranı yüzde 70 ve yüzde 55 iken astsubay meslektaşlarımıza emekli maaş bağlama oranı hiyerarşik yapıya, vicdana ve adalet anlayışına uygun olmayan şekilde ve kabul edilebilir gibi olmayan yüzde 43 oranındadır. Biz kimseden ulufe sadaka istemiyoruz, bize söz verilen haklarımızın bize verilmesini istiyoruz. Aslında sadece adalet istiyoruz."

