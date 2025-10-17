Emekli astsubayların yürüyüşüne polis engeli!

Türkiye Emekli Astsubay Derneği üyelerinin, Antıpark'tan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yapacağı yürüyüşe polis engel oldu.

Bakanlık önünde basın açıklaması yapmak isteyen emekli astsubaylar polis engeliyle karşılaşınca taleplerini Anıtpark'ta dile getirdi.

EMEKLİ ASTSUBAYLARIN YÜRÜYÜŞÜNE POLİS ENGELİ

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği üyeleri, 17 Ekim Astsubaylar Günü kapsamında Anıtpark'ta kutlama etkinliği düzenledi. Turkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin düzenlediği kutlama etkinliğine, derneğin Türkiye genelindeki şubelerinden çok sayıda kişi katıldı.

Kutlama için törene gelen emekli astsubaylar ve aileleri ellerinde, "Astsubay ordunun omurgasıdır", "Astsubaylar burada adalet nerede", "Para için değil onurumuz için", "Astsubaylar tazminatlarını istiyor" yazılı dövizler taşıdı.

Kutlama alanında "Hak, hukuk, adalet" sloganları atıldı.

"EYLEMLERE DEVAM EDİYORUZ"

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin Genel Başkanı Cahit Koca, kutlamaya gelenlere yaptığı kısa konuşmasında, "Bugünden itibaren de yine aynı sayılarda eylemle yolumuza devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım, meslektaşlarım, hanımefendiler. Bu mesleğin sevdalıları, gönül birlikteliğinizi koyduğumuz sürece bizi hiçbir engel yolumuzdan alıkoyamayacak. Bunun böyle bilinmesini tüm Türkiye'ye buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği üyeleri kutlama sonrasında taleplerini dile getirmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürüyerek bakanlık önünde basın açıklaması yapmak istedi ancak dernek üyelerinin yürüyüşüne polis izin vermedi.

Anıtpark'a yakın bir noktada durdurulan dernek üyeleri, bakanlık önünde yapacakları açıklamayı geri Anıtpark'a dönerek yaptı.

"BİZ KİMSEDEN ULUFE SADAKA İSTEMİYORUZ"

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Cahit Koca, burada yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: