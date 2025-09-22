Emekli Albay Özeller'in tutukluluğunda yetki krizi: Hayretle izliyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirileri sonrası "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller'in avukatı Doğukan Kozan, müvekkilinin ifade özgürlüğünü kullandığı için tutuklandığını belirterek, soruşturmanın İstanbul'da yürütülmesine itiraz ettiklerini açıkladı.

Adliye önünde konuşan Avukat Kozan, müvekkili Özeller'in, "PKK terör örgütünün terörist başı Abdullah Öcalan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrılması, ona 'kurucu önder' denilmesi ve umut hakkından bahsedilmesini ağır bir şekilde eleştirdiği için" tutuklandığını söyledi. Kozan, "İfade hürriyetini kullandığı için bugün tutuklu durumdadır" dedi.

"Ne Suç Yeri Ne de Tarafların İkametgahı İstanbul"

Avukat Kozan, tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmadan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisiz olduğuna dair bir dilekçe verdiklerini belirtti. Kozan, şikayetçi olan Devlet Bahçeli'nin ikametgahının Ankara'da, müvekkili Orkun Özeller'in ise Ordu'nun Perşembe ilçesinde olduğunu vurguladı. Kozan, "Dolayısıyla ne suçun işlendiği yer, ne mağdurun ikameti, ne de şikayet olunanın ikameti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olmamasına rağmen bugün bu soruşturmanın buradan yürütülmesini hayretle izliyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Emekli Albay Orkun Özeller, sosyal medya üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin yaptığı açıklamaları sert bir dille eleştirmişti. Bu gelişmenin ardından Bahçeli'nin avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Özeller, Ordu'da adliyeye giderek teslim oldu ve ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Özeller'in avukatı, müvekkilinin bu süreçte çok sayıda tehdit ve hakarete maruz kaldığını ancak bu şikayetleri hakkında işlem yapılmadığını da dile getirdi.

Özeller, savcılık ifadesinde 28 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terörle mücadele ettiğini, kucağında askerlerin şehit olduğunu belirterek, tepkisinin Abdullah Öcalan'ın meşru bir siyasi aktör gibi gösterilme çabasına yönelik olduğunu savundu. Yaptığı paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu ve hakaret kastı taşımadığını belirtti.